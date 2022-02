Giuseppe Pasqualone, si è insediato al Riuniti di Foggia il nuovo commissario straordinario

Giuseppe Pasqualone si è insediato nella funzione di commissario straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia.

Oggi, 16 febbraio, dopo il passaggio di consegne alla Asl di Brindisi dove è stato direttore generale per due mandati dal 2015 ad oggi, Pasqualone è arrivato negli uffici del policlinico di viale Pinto in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale pugliese 100 del 7 febbraio scorso.

Laureato nel 1995 in Economia con il massimo dei voti e diventato nello stesso anno dottore commercialista e revisore contabile, appassionato aziendalista, ha sempre affiancato all’attività professionale quella manageriale, ricoprendo importanti incarichi direzionali in società private e pubbliche. Da maggio 2012 a gennaio 2015 è stato amministratore unico della società in house della Asl Bat, realizzando un nuovo modello gestionale, che ha determinato una riqualificazione dei servizi erogati alla controllante Asl, e maturando una significativa esperienza in ambito sanitario.

Dal 2006 al 2008 è stato amministratore con deleghe al personale della società di servizi del Comune di Barletta, svolgendo un ruolo rilevante nel progetto di ristrutturazione dell’azienda. Contestualmente, ha maturato una considerevole esperienza in attività di ricerca e gestione di fondi regionali e comunitari per lo sviluppo di iniziative economiche transnazionali con aziende private e pubbliche operanti nel territorio regionale pugliese e all’estero. Dal 2000 al 2006 ha ricoperto il ruolo di direttore finanziario e del controllo di gestione della Asl di Barletta. In quegli anni e nei successivi ha svolto diverse consulenze direzionali per le Asl pugliesi e ha ricoperto ruoli di staff alle direzioni generali.