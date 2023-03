Il prof. Lo Muzio incontra Schillaci, con il ministro si parla di prevenzione nei tumori: "La ricerca motore di ogni attività"

Lunedi 6 marzo, presso il Ministero della Salute, il Ministro Orazio Schillaci ha ricevuto il prof. Lorenzo Lo Muzio, Ordinario di Malattie Odontostomatologiche dell’Università di Foggia, nel suo ruolo di Direttore del Cinbo (Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia). Il Cinbo, costituito nel 1987, è un Ente Pubblico con riconoscimento della Personalità Giuridica avuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (D.M. del 21/11/1991 registrato alla Corte dei Conti in data 24/04/1992, Reg. 07, Fgl. 153 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 125/1992, rif. 92A2518). Il Cinbo è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca. Al Cinbo afferiscono 15 Università italiane: Alma Mater di Bologna, La Sapienza di Roma, La Federico II di Napoli, Chieti, Ferrara, Firenze, Foggia, L'Aquila, Politecnica delle Marche, Messina, Palermo, Perugia, ‘Campus Bio-medico’ di Roma, Teramo, Insubria di Varese.

Il prof. Lo Muzio ne ha assunto la direzione nel dicembre 2021 con il decreto dell’allora Ministro del Mur, Prof. Cristina Messa. Lo scopo istituzionale è lo svolgimento di ricerca e formazione nel settore dell'oncologia applicata alla prevenzione, diagnosi e terapia dei tumori umani, mediante anche approcci comparativi uomo/animale. In altre parole, si propone di promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche ed applicative nel campo della Bio-Oncologia tra le Università, altri Enti di ricerca e/o Industrie permettendo, inoltre, ai ricercatori afferenti a tali università di accedere anche a laboratori esteri o internazionali.

Al Cinbo afferisce, anche l’Eso-Cinbo (Educational School of Oncology) che nasce con l'intento di fornire al personale del comparto sanitario coinvolto nella gestione del malato affetto da tumore (medici, infermieri, tecnici, ricercatori, ecc), uno strumento di aggiornamento e/o di approfondimento delle conoscenze su tematiche di specifico interesse oncologico. La Scuola è aperta a partecipanti di ogni nazionalità, consentendo l'interazione tra studenti di diversa cultura e formazione. Nell’incontro durato circa un’ora si è discusso dell’importanza della prevenzione nei tumori ed il Prof. Lo Muzio ha offerto la collaborazione del Consorzio per tali tematiche. Con soddisfazione di entrambi il colloquio ha permesso di individuare delle possibili linee di cooperazione tra il ministero ed il Consorzio.

“È un momento importante per il Consorzio, che dopo il blocco forzato delle attività per il lockdown imposto per la pandemia da SARS-CoV-2, ha ripreso le sue attività di ricerca, sperimentazioni cliniche e divulgazione. Altri atenei hanno chiesto di aderire al Consorzio, a dimostrazione della sua vitalità ed è mia ferma intenzione spostare la sede legale dalla sede storica in Chieti a Foggia, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, facendo diventare il Polo Biomedico un centro di eccellenza nazionale ed internazionale per la ricerca in oncologia con la possibilità di attrarre finanziamenti anche consistenti”, ha dichiarato il prof. Lo Muzio al termine dell’incontro.

“Fin dal mio ingresso nel mondo accademico, ho sempre posto l'eccellenza come obiettivo primario della mia attività di docente universitario, mirando a raggiungerla sia nella didattica, sia nella ricerca che nella assistenza. Allo stesso modo, se eletto Rettore dell’Università di Foggia, mi impegnerò a perseguire una politica che punti all’eccellenza in tutte le azioni e in tutte le aree dell’Ateneo. La ricerca deve tornare a rappresentare il motore primo di ogni attività, la base di partenza. Per cui la politica di sostegno alla ricerca, già impostata negli scorsi anni, deve essere continuata e potenziata, migliorando il supporto dell’Ateneo ai gruppi di ricercatori già attivi, promuovendo nuove occasioni di aggregazione tra singoli ricercatori per garantire migliori condizioni operative finalizzate al reperimento di finanziamenti nazionali ed internazionali. Nel nostro Ateneo – ha aggiunto – sono presenti numerosi ricercatori di elevato livello nazionale e internazionale nei singoli ambiti disciplinari, ma finora queste eccellenze non sempre sono state riconosciute e valorizzate. In altre parole, è necessario mettere tutte le nostre eccellenze in condizione di operare".

“Il mio desiderio – ha concluso il direttore del Cinbo – è quello di porre a servizio dell’Ateneo tutta l’esperienza maturata in tutti questi anni, in ruoli di governo di Unifg, come preside Vicario della vecchia Facoltà di Medicina e Chirurgia, Direttore di Dipartimento per 8 anni, Delegato del Rettore per la ricerca, Senatore Accademico per 11 anni, e i rapporti costruiti e consolidati a livello nazionale ed internazionale grazie ai ruoli istituzionali esterni ricoperti come Presidente della Conferenza Permanente dei presidenti dei 38 Corsi di Laurea italiani in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Direttore del Cinbo, componente del tavolo tecnico ministeriale per la realizzazione della Laurea Abilitante in Odontoiatria e Protesi Dentaria e componente del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità, che mi ha permesso di lavorare a stretto contatto con il presidente, Prof. Silvio Brusaferro, e con l’attuale Ministro della Sanità”.