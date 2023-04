La farmacia 'Padre Pio' si rifà il look: più moderna e con tanti servizi, all'interno una mini biblioteca

Domani 29 aprile, a San Marco in Lamis, la farmacia Padre Pio inaugura la nuova sede. “E’ una struttura moderna pensata come primo presidio sanitario a disposizione della cittadinanza per alleviare le lungaggini burocratiche” spiegano i titolari.

La costruzione è dotata anche di un piano interrato dove un robot preleva i farmaci e tramite due piccoli ascensori invia al banco. Al primo e al secondo piano, invece, ci sono i servizi di prima necessità, che si affiancano e talvolta sostituiscono il servizio nazionale.

Lungo l’elenco dei servizi: tra i più significativi l’analisi di primo accesso, il test d’intolleranze, la consulenza alimentare, il controllo del peso, la spirometria e le prenotazioni specialistiche. L'altra novità è rappresentata dal servizio estetico, di cura e bellezza della persona mediante l’uso di attrezzature innovative con la possibilità di potersi avvalere in sede degli operatori specializzati del settore.

Al suo interno la farmacia è dotata di una piccola biblioteca di testi e di opere, “essendo la lettura un potente farmaco che tiene giovane la mente e la memoria” evidenziano i titolari. L’attenzione alla cultura è una tradizione della Farmacia Padre Pio, che ogni anno stampa per la sua clientela un calendario legato a fatti e personaggi della storia locale.