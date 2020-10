Sul Gargano apre il centro di 'Medicina sociale': visite specialistiche e cure gratuite per 120 famiglie in condizioni di povertà

Un centro di 'Medicina sociale', per far fronte alle necessità di crescente numero di famiglie indigenti. E' quello che verrà inaugurato domani mattina, 17 ottobre, a San Giovanni Rotondo, per iniziativa di un gruppo di medici del luogo e della Caritas dell’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, in collaborazione con la Fondazione Elpis.

La struttura assicurerà visite specialistiche gratuite, sulla base di un calendario stabilità, che saranno garantite da ex primari di Casa Sollievo della Sofferenza, coadiuvati da personale infermieristico e da un’equipe composta da due sacerdoti, un educatore sportivo e un ristoratore.

Potranno accedere al servizio i componenti delle 120 famiglie iscritte alla Caritas interparrocchiale di San Giovanni Rotondo (30 in più rispetto al periodo precedente alla pandemia), che sono classificate come 'povere', avendo un Isee nullo. In pratica si tratta di famiglie senza alcun reddito né patrimonio (mobiliare e immobiliare).

La cerimonia inaugurale si svolgerà domani, alle 16,30, presso la sede della Fondazione Elpis, in via Ragazzi del ’99, nei cui ambienti è stato allestito lo studio per le visite e le prestazioni sanitarie. Alla cerimonia interverranno padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo; don Luciano Vergura, direttore della Caritas diocesana; Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo, e Michele Ciavarella, direttore del Distretto Asl di Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico. Modererà Stefano Campanella, direttore Padre Pio Tv.