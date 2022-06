Pedaliera elettrica riabilitativa per braccia e gambe donata al Policlinico Riuniti

Ieri mattina presso la struttura complessa della chirurgia toracica del policlinico Riuniti di Foggia si è tenuta la cerimonia di consegna di una pedaliera elettrica riabilitativa per braccia e gambe, donata dal Lions club Foggia Arpi al reparto, al fine di favorire una più rapida riabilitazione dei pazienti sottoposti ad intervento di chirurgia toracica.

Alla cerimonia hanno partecipato il commissario straordinario del policlinico riuniti dott. Giuseppe Pasqualone, il direttore della struttura complessa di chirurgia toracica del policlinico Riuniti prof. Francesco Sollitto, la presidente del Lions club Foggia Arpi prof.ssa Gloria Fazia, il past governatore distrettuale e prossimo presidente Lions club Foggia Arpi dott. Pierluigi Pinto, la responsabile comunicazione del Lions club Foggia prof.ssa Roberta Sassano e il dirigente medico della struttura complessa di chirurgia toracica dott.ssa Nicla Ardò.

In tale occasione, inoltre, è stato anche proiettato in anteprima un video-tutorial, anche questo donato dal Lions club Foggia Arpi alla struttura complessa di chirurgia toracica del policlinico Riuniti, nel quale vengono fornite ai pazienti indicazioni utili per affrontare nel migliore dei modi l?iter pre e post operatorio a cui devono sottoporsi.

Il commissario straordinario dott. Giuseppe Pasqualone ha espresso gratitudine al Lions club Foggia Arpi, a nome di tutto il policlinico Riuniti di Foggia, e alla struttura di chirurgia toracica che, tramite queste attrezzature, svolge in più anche un?attività fondamentale di recupero funzionale dei pazienti dopo l?intervento. ?Gesti come questi esprimono estrema sensibilità da parte di chi li compie e rappresentano una spinta ad operare con sempre maggiore vigore ed entusiasmo?- ha dichiarato il commissario straordinario dott. Giuseppe Pasqualone.

?La donazione rientra pienamente nello spirito lionistico di solidarietà e sostegno alla comunità che da sempre caratterizza l?azione dei Lions sul territorio? ? ha dichiarato la presidente del Lions club Foggia Arpi prof.ssa Gloria Fazia. ?E? una grande soddisfazione lavorare in questo senso ? ha dichiarato il direttore della struttura complessa di chirurgia toracica del policlinico Riuniti Prof. Francesco Sollitto. Mi auguro che il reparto di chirurgia toracica diventi meno un luogo di sofferenza e sempre più di forza, di preparazione, di determinazione e di obiettivi da raggiungere. E la struttura di chirurgia toracica ha recentemente guadagnato l?accreditamento di qualità da parte della società europea di chirurgia toracica, che è il frutto di anni di lavoro per la applicazione di protocolli di standardizzazione e controlli di qualità nell?attività chirurgica e assistenziale?.