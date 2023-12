Papilloma virus, approvata la proposta di legge regionale per aumentare la copertura vaccinale

È stata approvata all'unanimità la legge a firma del consigliere Pierluigi Lopalco 'Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie Hpv[1]correlate', così come emendata dallo stesso proponente all’art. 1 solo per fare riferimento al successivo (rispetto alla redazione dell’atto consiliare) piano nazionale di prevenzione.

La legge, in un breve articolato, mira ad estendere la platea dei destinatari effettivi del programma di vaccinazione contro il virus del papilloma umano (Hpv), "causa primaria", ha spiegato Lopalco, "di diverse forme tumorali maligne, prima fra tutte per frequenza e impatto sanitario il carcinoma del collo dell’utero, ma anche di altre forme tumorali che possono colpire sia l’uomo sia la donna".

La proposta di legge ha l’obiettivo intervenire sistematicamente attraverso l’identificazione dei soggetti non vaccinati pur avendone diritto e l’offerta gratuita attraverso sistemi di chiamata attiva. Contemporaneamente, come previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, è necessario avviare un programma di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari coinvolti oltre che di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione target della campagna straordinaria di recupero.

"Far sì che la Regione Puglia riconosca la vaccinazione contro l’Hpv come parte centrale del programma di prevenzione del tumore al collo dell’utero e di altre forme di tumore anche maschili, rispondendo a quelli che sono i dettami internazionali che l’Oms ha lanciato a livello globale. Non solo. Sancire il principio del diritto acquisito ad una vaccinazione che, partita nel 2006 e rivolta alle allora dodicenni, deve vedere la Puglia fare uno scatto in avanti in termini di copertura per contribuire a innalzare la media nazionale e ridurre negli anni il numero di persone da sottoporre a screening. Sono questi i due principi alla base della nostra proposta di legge e non posso che essere felice per l’unanimità con la quale oggi, in III Commissione consiliare, la mia iniziativa è stata approvata", ha dichiarato Lopalco.

È il segno che quando si parla di sanità bisogna avere il coraggio di abbattere gli steccati politici e mettere al primo posto la sicurezza e l’interesse dei cittadini. "La vaccinazione anti Hpv - conclude Lopalco - è tra quelle che più hanno sofferto gli effetti della pandemia, ma che ancora fatica a raggiungere l’obiettivo del 95% entro i 14 anni previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione 2023-2025. Come Regione possiamo e dobbiamo fare di più. Ringrazio i colleghi Commissari e l’Assessore Palese per aver espresso parere favorevole. L’augurio è che la proposta di legge arrivi presto in Aula per poter diventare quanto prima legge regionale".