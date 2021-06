Chirurgia vascolare al Riuniti: l'equipe del dott. Ruggieri ha eseguito 400 interventi in due anni con tecnica open o endovascolare mininvasiva

L’evento è in due edizioni, il 12 e il 26 giugno, ed è aperto ai medici di Medicina generale in presenza e agli specialisti in Chirurgia vascolare in webinar. La Chirurgia vascolare è attiva al Policlinico di Foggia dal 2019. Il reparto consta di 11 posti letto, con copertura h24 delle urgenze chirurgiche vascolari