Occhio al Glaucoma, 'il ladro silenzioso della vista' che colpisce il nervo ottico: come prevenirlo e curarlo

Abbiamo chiesto alla professoressa Cristiana Iaculli, direttrice del reparto di Oftalmologia universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, cos'è il glaucoma, come prevenirlo e come curarlo

Il glaucoma è una malattia oculare progressiva che colpisce il nervo ottico e può causare una perdita irreversibile della vista. È una delle principali cause di cecità a livello globale e spesso viene definita "il ladro silenzioso della vista" a causa del fatto che i sintomi possono essere poco evidenti nella fase iniziale della malattia.

Ci sono due tipi principali di glaucoma: glaucoma a criticità elevata (Acg) e glaucoma ad angolo aperto (Oag). L'Acg si verifica quando la pressione all'interno dell'occhio aumenta rapidamente e improvvisamente, causando danni al nervo ottico. L'Oag che è il tipo più comune di glaucoma, si verifica quando la pressione all'interno dell'occhio aumenta gradualmente a causa di un flusso insufficiente di liquido intraoculare dall'occhio.

Il glaucoma è causato da diversi fattori, tra cui la pressione intraoculare elevata, l'età avanzata, la predisposizione ereditaria, l'uso di corticosteroidi a lungo termine e alcune condizioni mediche come il diabete.

I sintomi iniziali del glaucoma possono essere poco evidenti e spesso vengono ignorati. Tuttavia, alcuni segnali di allarme includono visione offuscata o sfocata, campi visivi ridotti e dolore agli occhi.

Il trattamento del glaucoma dipende dalla gravità della malattia e può includere la riduzione della pressione intraoculare attraverso l'uso di gocce per gli occhi, la terapia laser o la chirurgia. È importante che il glaucoma venga diagnosticato e trattato il più presto possibile per prevenire ulteriori danni al nervo ottico e la perdita della vista.

La prevenzione del glaucoma è fondamentale e comporta uno stile di vita salutare, una dieta equilibrata, esercizio fisico regolare e controlli oculari regolari. Questi controlli sono particolarmente importanti per le persone con fattori di rischio come l'età avanzata, la predisposizione ereditaria e le condizioni mediche come il diabete.

In conclusione, il glaucoma è una malattia grave e progressiva che colpisce il nervo ottico e può causare una perdita irreversibile della vista. Con una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo, è possibile prevenire ulteriori danni al nervo