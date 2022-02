Giuseppe Pasqualone nuovo commissario del Policlinico Riuniti

Sarà Giuseppe Pasqualone a guidare per i prossimi 6 mesi il Policlinico Riuniti di Foggia. La Giunta regionale, riunita per la prima volta nella nuova composizione questo pomeriggio, lo ha nominato commissario dell’azienda ospedaliero-universitaria.

Già direttore generale della Asl di Brindisi, a dicembre designato commissario per l’istituenda azienda 'zero' che accentrerà le funzioni amministrative e di gara del Servizio sanitario regionale, sostituisce il dimissionario Vitangelo Dattoli, coinvolto a dicembre in un’inchiesta giudiziaria.

Dottore commercialista e revisore contabile dal 1995, ha collezionato vari incarichi manageriali: dal 2000 al 2006 ha ricoperto il ruolo di direttore finanziario e del controllo di gestione della Asl di Barletta, ha svolto diverse consulenze direzionali per le Asl pugliesi e ricoperto ruoli di staff alle Direzioni Generali. Dal 2012 al 2015 è stato amministratore unico della Società in house della Asl Bat Sanitaservice.