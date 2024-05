Il dolore cronico e le cure palliative: gli ambulatori e gli hospice della Asl Fg

Domenica 26 Maggio si celebra la XXIII Giornata Nazionale del Sollievo, istituita nel 2001 con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha la finalità di promuovere e testimoniare la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale.

Tra le iniziative a medio e lungo termine organizzate dalla Asl Foggia, ci sono il 'Manuale Aziendale', che sarà redatto dal gruppo di lavoro interdisciplinare costituito lo scorso 22 maggio al fine di uniformare procedure condivise per garantire al paziente il miglior trattamento del dolore di tipo cronico, specie se refrattario, allo scopo di migliorare la sua qualità di vita, assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità e l’appropriatezza delle cure. Il tutto, in un’ottica di continuità assistenziale tra Ospedale e offerta socio-sanitaria territoriale.

Con il 'Punto informativo sul 'sollievo', il 26 maggio, dalle 11 alle 13, presso le aree di ingresso dei presidi ospedalieri di San Severo e di Manfredonia, due equipe multidisciplinari forniranno alle persone informazioni sulle diverse modalità di gestione del dolore cronico al fine di migliorare la qualità della vita del paziente.

E ancora, 'Un sorriso per un sollievo': il 26 maggio, dalle 10,30 alle 11,30, le associazioni di volontariato attive negli hospice di Torremaggiore (Avo e Associazione 'Il Cuore Foggia', San Marco in Lamis (associazione di Protezione Civile SM27 e Lilt sezione locale) e Monte Sant’Angelo (Caritas e associazione Smile Therapy OSJ), porteranno sollievo ai pazienti ricoverati.

Infine, 'Non soffrire è un diritto di tutti”: è il tema del convegno-dibattito in programma a settembre 2024 sulla gestione globale del dolore.

Che cos'è il dolore cronico

Il dolore cronico è definito come il “dolore che si protrae oltre i tempi normali di guarigione di una lesione o di un’infiammazione, abitualmente 3-6 mesi, e che perdura per anni”. E' stato riconosciuto come una vera e propria patologia in sé per le conseguenze invalidanti che comporta per la persona che ne soffre, dal punto di vista fisico, psichico e socio-relazionale.

Il dolore cronico interessa tutte le fasce d’età con una maggiore prevalenza nelle donne ed è stato riconosciuto come una delle cause principali di consultazione medica. L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha identificato come uno dei maggiori problemi mondiali di salute pubblica.

Oggi la Legge n. 38/2010 permette ai cittadini di ricevere cure adeguate per il dolore cronico tramite il Servizio Sanitario Nazionale.

Gli ambulatori in provincia di Foggia

A Cerignola c/o il presidio ospedaliero Tatarella di via Trinitapoli; al San Camillo De Lellis di via Isonzo a Manfredonia, presso il Poliambulatorio Distrettuale di via Teresa Masselli Mascia a San Severo e a Troia presso il Poliambulatorio Distrettuale di via San Biagio.

Le cure palliative

Le Cure Palliative costituiscono una serie di interventi terapeutici assistenziali finalizzati a migliorare la “qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicosociale e spirituale”.

Nella Asl di Foggia le cure palliative hanno un’organizzazione mista pubblico/privato. Le prestazioni assistenziali in hospice vengono fornite da strutture aziendali nei presidi territoriali di assistenza di Monte Sant’Angelo, Torremaggiore e San Marco in Lamis e a domicilio attraverso il servizio Adi distribuito su tutto il territorio aziendale e la Centrale Operativa Territoriale (COT).

Gli hospice della Asl Fg

Quello di San Marco in Lamis c/o Presidio Territoriale di Assistenza di via XXIV maggio, di Torremaggiore al Presidio Territoriale di Assistenza di via S. Ciaccia, e a Monte Sant'Angelo in via Santa Croce.

Pazienti oncologici e caregiver

A tutela delle persone fragili c'è uno sportello informativo e di orientamento. Il servizio - attivo presso l'ospedale di San Severo - offre informazioni circa le forme di tutela esistenti e riconosciute dei malati oncologici e dei loro familiari in ambito sociale, economico e lavorativo.

È un diritto fondamentale del paziente oncologico conoscere il proprio stato di salute ricevendo opportune informazioni mediche complete e comprensibili oltre ad informazioni sulla disponibilità del sostegno psicologico ed indicazioni per ottenere sostegni socio-assistenziali ed economici quali ad esempio: esenzione del ticket; accertamento stato di invalidità civile e di handicap (L.104/92); indennità di accompagnamento; prescrizione gratuita di protesi; assegno ordinario di invalidità.

È possibile accedere al servizio su segnalazione dell’infermiere o del medico oncologo del C.Or.O.; su invio del Mmg e/o del medico specialista ambulatoriale; su segnalazione della psicologa o previo appuntamento contattando telefonicamente il numero dedicato del C.Or.O. (338 9365907).