Lotta al tabagismo, il dott. Paolo Cascavilla ai fumatori: "Vi offriamo una scialuppa di salvataggio"

Nella giornata mondiale senza tabacco, che ricorre ogni 31 maggo, il dott. Paolo Cascavilla - in collaborazione con l'associazione Hippocrates dei medici di medicina generale di San Giovanni Rotondo - ha realizzato un video con la partecipazione attiva e coinvolgente di giovani operatori sanitari, convinti sostenitori della promozione di un concetto di armonia e benessere che abbracci l'adozione di comportamenti salutari per l'uomo ed il suo ambiente. "Non possiamo rimanere impassibili alla lunga catena di eventi negativi che si abbattono come un tornado nei riguardi di una malattia così insidiosa come quella del tabagismo"