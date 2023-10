Salute mentale, patologie in netto aumento tra gli adolescenti: "Momento critico, oggi è più difficile"

Il benessere mentale come obiettivo per i ragazzi nelle scuole

Incontrare gli studenti per sensibilizzare all'educazione del benessere mentale.

Tre gli incontri nella provincia di Foggia: coinvolte le classi prime, seconde e terze dell’Istituto Tecnico Tecnologico 'Altamura-Da Vinci' di Foggia, sede di via Giuseppe Imperiale e del Liceo Scientifico di Bovino (Istituto Onnicomprensivo dei Monti Dauni Statale) in via dei Mille 10; le classi terze della scuola secondaria di I grado Sandro Pertini di Orta Nova. Organizzata in collaborazione con la dirigente Giuseppina Lotito e la referente all’Educazione alla Salute Maria Titty Gambatesa U.S.R. Puglia – Ufficio V Ambito Territoriale Foggia, la manifestazione avrà luogo contemporaneamente in tre istituzioni scolastiche della provincia.

La manifestazione di questa mattina è partita con la proiezione di un film sul tema del disagio mentale, per poi avere un dibattito gestito dagli operatori sanitari del Dipartimento di Salute Mentale.

A Foggia anche c'era anche il direttore facente funzioni del dipartimento, Savino Dimalta e la neuropsichiatra infantile Ilaria Pizzolorusso, a Bovino il direttore del Csm di Foggia-Lucera-Troia Giuseppe Pillo, a Orta Nova la psichiatra Alessandra la Marca. Un modo per aumentare la consapevolezza sul tema del disagio psichico e contrastare lo stigma e la discriminazione.

All’apertura dei lavori all’I.T.T. Da Vinci di Foggia era presente il direttore generale della Asl Foggia Antonio Nigri. Accogliendo la proposta della Società italiana di Psichiatria, questa sera, a partire dal tramonto, la Asl Foggia illuminerà di verde, colore simbolo della salute mentale, le facciate dei presidi ospedalieri 'Masselli Mascia' di San Severo (ingresso monumentale) e 'San Camillo De Lellis' di Manfredonia e dei distretti Socio Sanitario di Cerignola (ex Ospedale Tommaso Russo) e di Foggia (Piazza della Libertà).

L’iniziativa simbolica ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul diritto alla salute mentale sia sui temi dell’assistenza e dell’accesso alle cure sia sugli aspetti culturali.