Giornata mondiale dell'osteoporosi: visite reumatologiche gratuite al Riuniti

In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, giovedì 20 ottobre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.00, la Struttura Complessa di Reumatologia Universitaria, diretta dal Prof. Francesco Cantatore, in qualità di Centro per la diagnosi e cura delle malattie metaboliche dello scheletro, Centro accreditato dalla Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (Siommms) per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del metabolismo osseo, con il coordinamento della Prof.ssa A. Corrado ed il Dr. A. Trotta, organizza una seduta di visite reumatologiche gratuite per la prevenzione e la diagnosi dell’osteoporosi presso la Palazzina dei Poliambulatori (II piano) del “Policlinico Foggia”.

Per prenotazioni telefonare al 0881-736497 dalle ore 10.00 alle 11.00.