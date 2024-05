Ipertensione Arteriosa, medici nelle aziende foggiane per misurare la pressione a lavoratrici e lavoratori

Il 17 maggio si celebra la Giornata Mondiale contro l'Ipertensione Arteriosa, promossa dalla World Hypertension League. Per l’occasione la ASL Foggia sarà insieme ai Medici di Medicina Generale nei luoghi di lavoro per promuovere la prevenzione cardiovascolare e sensibilizzare ad un corretto stile di vita.

Venerdì 17 maggio, a partire dalle ore 10.00, medici di Medicina Generale e giovani medici in formazione saranno presenti in alcune aziende del territorio per misurare la pressione arteriosa alle lavoratrici e ai lavoratori.

Saranno, inoltre, a disposizione per spiegare le corrette modalità per ripetere la misurazione a domicilio, per dare informazioni sui fattori di rischio correlati all’ipertensione arteriosa (familiarità, sovrappeso, sedentarietà, eccessivo consumo di sale, ecc.), sulle modalità di prevenzione e sui campanelli d’allarme da non sottovalutare.

Le postazioni saranno attivate presso l'azienda di trasformazione agroalimentare Rosso Gargano di Foggia con i medici Stefano Piscopiello e Dauno Morlino, l'azienda agricola Passalacqua di Apricena con i medici Francesco Nardelli e Marco Visconti e presso l'azienda agricola Prencipe di Manfredonia con i medici Ciro Schiavone e Giacomo Caracciolo.

L'ipertensione arteriosa è una condizione caratterizzata da una elevata pressione del sangue esercitata sulle pareti delle arterie. Quando i valori pressori superano i 140 (per la massima) e/o i 90 (per la minima), si parla di ipertensione arteriosa. In Italia rappresenta la principale causa di malattie cardiovascolari, come l’infarto miocardico e l’ictus cerebrale, lo scompenso cardiaco e aritmie come la fibrillazione atriale, e contribuisce allo sviluppo di insufficienza renale cronica. Controlli periodici sono, pertanto, fondamentali, soprattutto nella popolazione over65.

Di qui l’invito a controllare regolarmente la pressione arteriosa e mantenerla entro i livelli raccomandati attraverso l’adozione di stili di vita sani e assumendo specifiche terapie laddove necessario. Azioni fondamentali per la salute e il benessere. La Direzione ringrazia gli operatori aziendali che hanno organizzato gli eventi e le aziende che hanno aderito partecipando con entusiasmo all’iniziativa.