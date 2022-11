Giornata mondiale del diabete: screening gratuiti in piazza Cavour

Anche questo anno il 13 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Diabete, la principale campagna mondiale per la prevenzione e la diffusione delle informazioni sul diabete.

La Cattedra ed annessa U.O. di Endocrinologia e Diabetologia del Policlinico di Foggia intende, anche per questo anno, partecipare attivamente alla Giornata Mondiale del Diabete attraverso i suoi Medici, Specializzandi ed infermieri insieme ai due Club della Città di Foggia il Foggia Arpi ed il Foggia Umberto Giordano, con la partecipazione dell’Aild di Foggia..

Come è noto l’incidenza del diabete mellito tipo 2 è in allarmante crescita e dato preoccupante anche nelle fasce giovanili. Questo dato è principalmente legato alle modificazioni dello stile di vita ed al concomitante incremento della affluenza alimentare che determina una anticipazione progressiva dell’età di esordio.

Il diabete mellito comporta un eccesso di morbidità e mortalità per malattie cardiovascolari (infarto, by pass, angioplastica coronarica ed arti inferiori) e renali (dialisi), ed è inoltre la causa principale di amputazioni non traumatiche e di invalidità visiva. L’esordio della malattia è molto subdolo ed è solitamente preannunciato da una alterazione di vari parametri che costituiscono i fattori di rischio che potrebbero essere facilmente intercettati e sottoposti ad un piano di correzione del rischio e quindi di efficace prevenzione della malattia. Esiste infatti una vasta proporzione di soggetti che non è a conoscenza della sua condizione diabetica e/o del rischio di sviluppare la malattia nel tempo.

Pertanto la nostra U.O. si propone di effettuare uno screening che non sia rivolto ai soggetti già noti essere affetti da Diabete Mellito, nei quali è molto diffusa l’auto misurazione domiciliare della glicemia, e quindi non riceverebbero vantaggi da un controllo aggiuntivo; bensì il nostro lavoro è finalizzato a: 1) slatentizzare la presenza di Diabete Mellito non noto o ancora allo stato preclinico in determinate categorie di soggetti, cosiddetti “a rischio”; 2) stimare il rischio individuale di sviluppo del diabete sulla base di parametri clinici e di laboratorio (glicemia) ed informarne il paziente; 3) valutare le abitudini alimentari e lo stile di vita; 4) educare i pazienti ad un adeguato stile di vita in dirizzato soprattutto all’incremento del dispendio energetico e quindi alla riduzione della sedentarietà.

Volontari e operatori sanitari saranno a disposizione dei cittadini, fornendo informazioni e consigli per la cura e prevenzione del diabete.

Lo screening consisterà nella determinazione della glicemia capillare mediante puntura del polpastrello e valutazione dei parametri antropometrici, quali la circonferenza vita e nella raccolta di informazioni finalizzate al calcolo del rischio di sviluppare Diabete.

Lo screening è particolarmente raccomandato per coloro che sono ad elevato rischio d’insorgenza del diabete mellito per una delle cause sopra citate (sedentarietà, ipertensione arteriosa, dislipidemia, familiarità, pregressa assunzione di terapia cortisonica, valori di glicemia a digiuno compresi tra 100 e 126.).

Lo Screening si svolgerà a Foggia il 13 novembre 2022 in Piazza Cavour difronte al Pronao della Villa Comunale dalle 9 alle ore 13 da parte di personale sanitario specializzato insieme ai medici volontari dei Lions Club Foggia Arpi e Foggia Umberto Giordano