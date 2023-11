Giornata mondiale contro l'Aids: parte a Foggia la campagna informativa e di screening

La giornata mondiale contro l’Aids, indetta ogni anno il 1° dicembre, è dedicata ad accrescere la conoscenza dell’epidemia mondiale di Aids, dovuta alla diffusione del Virus Hiv.

Lo screening in ambito Hiv è uno strumento di rilevante importanza per il servizio sanitario sia da un punto di vista pre-diagnostico, in quanto riduce le conseguenze sfavorevoli della diagnosi tardiva, sia da un punto di vista epidemiologico, in quanto consentendo la corretta presa in carico della persona e la conseguente riduzione della trasmissione del virus, è da considerare a tutti gli effetti un intervento di salute pubblica. In Italia si stimano circa 15.000 persone che non sono a conoscenza della propria condizione sierologica di infezione da Hiv.

Diventa, quindi, determinante effettuare campagne di screening, volte all’intercettazione dei casi positivi e alla riduzione delle diagnosi tardive. Una recente analisi farmaco-economica ha evidenziato l’importanza di trattare tempestivamente e in modo appropriato i pazienti con infezione da Hiv.

Si ritiene utile proporre quindi una vera e propria campagna informativa e di screening, a partire dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2024 e che si concluderà con la presentazione finale dei risultati nella giornata del 1° dicembre 2024.

Nella giornata mondiale dedicata all’Aids 1° dicembre 2023 presso il Centro Aria in via Ciampitti 42 Foggia verranno distribuiti materiali informativi ed effettuati i test per chi lo desidererà, dopo la somministrazione di un breve questionario per valutarne il rischio di acquisizione dell’infezione da Hiv.

Successivamente, ogni due mesi, verranno articolate ulteriori 5 giornate di attività di informazione e screening da rivolgere a target specifici (ad es. key population).

Il progetto prevede la collaborazione e la partecipazione attiva dell’U.O. Oorr/Uni/Fg e della sede territoriale di OdV Agedo/Fg/Gabriele Scalfarotto in partnership con Gilead.

Il progetto prevede l’allargamento delle attività di screening per Hiv attualmente svolte, tenendo conto delle indicazioni epidemiologiche della città di Foggia che ha una popolazione potenzialmente raggiungibile di circa 145.000 (cittadini di FG) con la finalità di sensibilizzare la popolazione sessualmente attiva ad effettuare il test e di promuovere educazione e consapevolezza del rischio di contrarre l’infezione da Hiv. La campagna, infatti, si basa sulla diffusione del concetto U=U (Undetectable=Untrasmittable - OMS 2023) cioè “non rilevabile = non trasmissibile”, in relazione alla non contagiosità della persona con infezione da Hiv se in terapia con farmaci antiretrovirali e viremia stabilmente soppressa. La diffusione del messaggio è il cardine per ridurre la barriera al testing legata allo stigma ed al timore di risultare sieropositivi.

I medici delle malattie Infettive di Foggia guidati dal dr. Sergio Ferrara e dalla loro responsabile dr.ssa Santantonio, insieme ad Arcigay Foggia Le bigotte guidati da Alice Rizzi e alla Dott.ssa Rosa Pedale presidente di Agedo Foggia, si fanno promotori di questa giornata di prevenzione. L’appuntamento per la prima di queste giornate di sensibilizzazione e informazione è previsto alle ore 19 presso il Centro Aria in via Ciampitti, 42 Foggia.