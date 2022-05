L'importanza dell'ostetrica, dalla nascita all'adolescenza: "La coppia è il fulcro della nostra professione"

Nella giornata Internazionale dell'Ostetrica, al 'Riuniti', le ostetriche incontrano coppie e partorienti per spiegare l'importanza della loro professione

Far conoscere l'importanza della figura dell'ostetrica, non solo durante la gestazione e il parto, ma è indispensabile farsi accompagnare in tutte le fasi di una vita di coppia.

Come spiega la dottoressa Vanessa Magistro, presidentessa dell'ordine della Professione Ostetrica della provincia di Foggia, "La coppia è il fulcro della nostra professione. Ci occupiamo della cura della coppia dal punto di vista della sessualità, fino alla nascita, quindi seguiamo l'allattamento, ma anche la contraccezione e il benessere sessuale della donna".

Un compito, quello della ostetrica che non inizia e si completa al momento del parto, ma inizia durante tutta la fase di gestazione e si protrae fina alla crescita del figlio, seguendolo anche durante l'adolescenza, dal punto di vista sessuale.