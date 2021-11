Il Riuniti di Foggia esulta: alla dott.ssa Giorgia Cocco il premio 'Umberto Veronesi al Laudato Medico'

La dott.ssa Giorgia Cocco della Breast Unit del Policlinico Riuniti di Foggia è tra i medici a cui è stato assegnato il riconoscimento Umberto Veronesi al 'Laudato Medico” per l’anno 2021 per la categoria radioterapisti. Il prestigioso riconoscimento è stato promosso dall’associazione Europa Donna per preservare l’eredità umana del Prof. Umberto Veronesi di accoglienza, ascolto, comunicazione e vicinanza al paziente.

La dott.ssa Giorgia Cocco, appartenente alla Breast Unit del Policlinico Riuniti di Foggia, diretta dal dott. Marcello Di Millo, e dirigente medico della Struttura Complessa di Radioterapia, diretta dal dott. Giuseppe Bove, è stata votata direttamente dalle pazienti trattate presso l’azienda ospedaliero – Universitaria per essersi particolarmente distinta per l’umanizzazione della cura in campo oncologico, principalmente legata al trattamento del tumore al seno. "Alla dott.ssa Giorgia Cocco va il riconoscimento e l’apprezzamento per il lavoro svolto da parte di tutta la Direzione Strategica del Policlinico Riuniti di Foggia che ha già avviato la procedura istituzionale di encomio"