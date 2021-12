'Laudato Medico' alla dottoressa Cocco, la delegazione foggiana della Fondazione Veronesi: "Un onore la sua presenza nella nostra famiglia"

La delegazione foggiana della Fondazione Veronesi, inaugurata lo scorso settembre, celebra la dottoressa Giorgia Cocco, appartenente alla Breast Unit del Policlinico Riuniti di Foggia, premiata con il 'Laudato Medico', per la categoria radioterapisti, prestigioso riconoscimento conferitole dalla Fondazione Umbero Veronesi.

"La responsabile, professoressa Rosalba Perricone, e tutti i delegati e le delegate della Fondazione, si congratulano con la dottoressa Cocco. L'aver deciso di far parte della famiglia onora la Fondazione, che le augura ogni successo possibile".

La dott.ssa Giorgia Cocco, appartenente alla Breast Unit del Policlinico Riuniti di Foggia, diretta dal dott. Marcello Di Millo, e dirigente medico della Struttura Complessa di Radioterapia, diretta dal dott. Giuseppe Bove, è stata votata direttamente dalle pazienti trattate presso l’azienda ospedaliero – Universitaria per essersi particolarmente distinta per l’umanizzazione della cura in campo oncologico, principalmente legata al trattamento del tumore al seno