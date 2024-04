Contrasto al Gioco d'azzardo, a Parcocittà l'atto finale del progetto di sensibilizzazione con i ragazzi delle scuole superiori

Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Convegni di Parcocittà a Foggia, l’evento conclusivo del progetto dedicato alla sensibilizzazione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (Gap), promosso dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della Asl Foggia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura.

Presenti il Direttore Generale della Asl Foggia Antonio Nigri, il Direttore facente funzioni del Dipartimento Patologiche Fausto Campanozzi, in staffetta con il precedente Direttore Matteo Giordano, il Responsabile Ufficio Progetti del Teatro Pubblico Pugliese Lino Manosperta e gli assessori del Comune di Foggia Simona Mendolicchio al Welfare e Giulio de Santis alla Sicurezza e Legalità.

Protagonisti e parte attiva della giornata, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dei comuni di Foggia, Manfredonia, Candela, San Severo, Cerignola, Monte Sant’Angelo e Lucera.

I laboratori sono stati condotti dalle compagnie Avl Tek, Bottega degli Apocrifi e Foyer 97 negli istituti “Pestalozzi”, Liceo “Tondi - Rispoli”, I.T.E.S. "A. Fraccacreta", I.I.S. “Di Sangro - Minuziano – Alberti” di San Severo; Liceo “Zingarelli - Sacro Cuore” di Cerignola; I.S. “Roncalli - Fermi - Rotundi – Euclide”, in collaborazione con Liceo “Galilei – Moro” e ITC “Toniolo” di Manfredonia.

Nel corso della mattinata gli studenti hanno presentato gli elaborati realizzati attraverso scrittura creativa, canti, coreografie, e piccoli sketch dedicati alla sensibilizzazione e al contrasto al gioco d’azzardo.

“Nessuno di noi è perfetto, Tutti noi abbiamo delle debolezze – ha spiegato il Direttore Generale Antonio Nigri - ma insieme possiamo trasformare le nostre debolezze in forza per riuscire ad affrontare i momenti bui della vita. Questa giornata ci fa riflettere sull’importanza della sensibilizzazione e del fare rete per contrastare il dilagare delle dipendenze patologiche, in questo caso del gioco d’azzardo, attraverso percorsi di consapevolezza”.

I Servizi delle Dipendenze (Ser.D) in provincia di Foggia