Da Foggia nuove tecniche per la salute della schiena. Il postural coach Gervasio al congresso nazionale ‘Back School’

Ci sarà anche un foggiano al settimo congresso nazionale ‘Back School’, uno degli eventi più importanti nell’ambito della ginnastica posturale per prevenire e curare il mal di schiena e la cervicalgia, previsto per il 13 e 14 maggio a Cusano Milanino.

Si tratta di Massimo Gervasio, chinesiterapista, postural coach e formatore ufficiale WBS, da anni impegnato nello studio e nella ricerca della ginnastica vertebrale finalizzata alla salvaguardia e allo stato di salute della schiena. Nella cittadina lombarda, Gervasio presenterà le nuove linee guida per la ginnastica posturale e correttiva per i bambini e gli adolescenti. Il titolo del progetto è ‘Back School a Scuola: un impatto salutare per un sano futuro’.

Il postural coach foggiano presenterà le nuove metodologie di un moderno approccio alla ginnastica predittiva e posturale con particolare riguardo alle esigenze dei giovani.

“Foggia è una città con una fortissima vocazione e un grande entusiasmo per lo sport – sostiene Gervasio – come dimostra la festa popolare che ha accolto il giro d’Italia nel suo passaggio per le strade del capoluogo dauno. Sono contento di portare il nome della nostra città in un’occasione importante come il settimo congresso nazionale ‘Back School’”.