Ginecologia, interventi chirurgici mini-invasivi e nuovi metodi contraccettivi: il punto del prof. Nappi

I più grandi studiosi della Ginecologia d'Italia quest'oggi si sono incontrati a Foggia per trattare due argomenti rispetto alle novità che scienza, tecnologia e ricerca mettono a disposizione degli specialisti e dei pazienti: interventi mini-invasivi e nuovi metodi contraccettivi. I lavori sono stati coordinati dal prof. Luigi Nappi, direttore della struttura di Ginecologia e Ostetricia Universitaria I del Policlinico di Foggia.

Presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università - alla presenza di Lo Muzio e Pasqualone - sono stati affrontati temi importanti e attuali come la diagnosi e il trattamento dei fibromi uterini, dell’endometriosi e dell’infertilità ad essa correlata, alla luce delle più recenti evidenze scientifiche. Inoltre, sono state presentate le ultime novità nel campo della contraccezione con un focus sullo sviluppo farmacologico di nuovi steroidi e alla loro associazione che permette una scelta estremamente personalizzata del metodo e del tipo di contraccettivo.

"Per quanto riguarda i metodi di chirurgia e approccio mini invasivo è un momento florido. Oggi anche trattamenti in regime di day-service" ha evidenziato. "L'Italia è un paese dove c'è un paradosso: c'è il problema della natalità ma anche quello che per la quota di donne che desiderano un rimando del loro tempo pro-creativo, non c'è in realtà l'uso della contraccezione. Oggi abbiamo delle possibilità contraccettive snelle e gradevoli per la donna".

Una parte del convegno è stata dedicata a tematiche quali il percorso nascita e l’adeguata gestione della gravidanza, il ruolo del microbiota umano nello sviluppo delle infezioni in tutte le età della vita della donna e in ultimo la menopausa.