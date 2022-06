Una maxi emergenza non si improvvisa. "L'esperienza del Covid insegna"

Si è svolto ieri a Palazzo Dogana il convegno nazionale sulla gestione delle Maxi emergenze, organizzato dalla Asl Foggia. In apertura dei lavori l'intervento del ommissario straordinario Antonio Nigri che ha ripercorso il complesso periodo della pandemia nel quale tutto il sistema ha dovuto riorganizzarsi per far fronte alla maxi emergenza in atto. "Una situazione straordinaria che in pronvincia di Foggia è stata affrontata e superata grazie alla lavoro sinergico di istituzioni, Asl, Policlinico di Foggia, privati accreditati, enti locali, associazioni. Una alleanza virtuosa che, sotto la regia regionale, ha permesso di prendere in carico i bisogni di salute della comunità" ha sottolineato.