Il 'secondo tempo' di Zanasi: dopo il Riuniti, il geriatra accetta la sfida del Gruppo Salatto

Inizia il 'secondo tempo' di Massimo Zanasi che, dopo aver lasciato il Policlinico Riuniti di Foggia (e nello specifico il 'Lastaria' di Lucera, dove ha ricoperto il ruolo di direttore di Geriatria-Medicina Interna e Lungo degenza), accetta la sfida proposta dal Gruppo Salatto.

Lo annuncia il geriatra, dai suoi profili social: "Ho aderito con entusiasmo al progetto sanitario. Da lunedì prossimo mi dividerò in fase iniziale, tra Villa Igea di Foggia e Centro Vita di Cerignola. Al primo impatto ho trovato un ambiente competitivo (ciò che bramo..) e soprattutto una voglia di concorrere tutti per lo stesso obiettivo (come si conviene ad un lavoro di equipe)", spiega.

Zanasi sarà consulente geriatra ed internista. "Metterò a disposizione la mia esperienza, con l’umiltà di confrontarmi con tutti, pronto ad acquisire un nuovo metodo di lavoro al quale dare anche il mio modesto contributo. Solo così vi può essere crescita e qualità delle prestazioni", spiega. "Proverò a portare il mio know how in un gruppo dinamico che da molta attenzione alle problematiche del paziente, sia mediche che chirurgiche oltre che oncologiche. In ogni caso profonderó ogni sforzo nell’interesse dei pazienti e del Gruppo Salatto che mi ha scelto", conclude.