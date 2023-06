Il mare di Manfredonia si tinge di rosa: torna la regata di sensibilizzazione su violenza di genere e cancro al seno

Tutto pronto a Manfredonia per la quinta edizione della regata ‘Gargano in Rosa’, evento organizzato per sensibilizzare su temi caldi relativi al mondo femminile come la violenza sulle donne e il cancro al seno. La manifestazione che ha il patrocinio della Marina del Gargano e della Federazione Italiana Vela, vede infatti la partecipazione delle associazioni che promuovono iniziative di prevenzione oncologica, ricerca scientifica e tutela delle donne come Susan Komen Puglia, Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, Comitato provinciale di Foggia), Uisp (Unione Italiana Sport per Tutti, sezione di Capitanata), Rotary Club Manfredonia, Ant (Associazione Nazionale Tumori), oltre che il supporto del Gruppo Telesforo e del Gruppo De Nittis.

La peculiarità di questa regata, che negli anni ha ottenuto sempre più popolarità e partecipazione, risiede nel fatto che gli equipaggi sono a prevalenza femminile. Inoltre, l'evento sarà arricchito dal trofeo in memoria del dottor Gerardo Di Miscio, chirurgo del territorio, nonché appassionato navigatore tra i primi diportisti di Manfredonia. L’appuntamento è per domenica 11 giugno a partire dalle 9. È possibile iscriversi fino a sabato 10 giugno.