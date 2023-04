Francesco, lo 'Spiderman di quartiere' che regala sorrisi in ospedale: "Torno da supereroe e presto sarò dal Papa"

Il 19enne Francesco Tarantino non nasconde l’emozione di essersi trovato tra le mani l’invito per incontrare papa Francesco, nell’udienza del prossimo 10 maggio. “Ancora non ci credo, è un’emozione troppo grande”, confessa.

Ad interessare il Santo Padre è l’attività che il giovane di Carapelle sta portando in giro negli ospedali, per regalare sorrisi ai piccoli ricoverati. Come Peter Parker, infatti, Francesco (a lungo paziente pediatrico per via di una patologia rara) si trasforma in Spiderman per donare forza e coraggio ai tanti bambini costretti in ospedale per cure e degenze più o meno lunghe. “Sono nato con una patologia rara, la malattia di Hirschsprung, che colpisce un bambino su 5mila”, spiega Francesco a FoggiaToday.

“Per questo, da bambino, ho affrontato diversi ricoveri e interventi chirurgici, sia a Foggia che al 'Gaslini' di Genova, dove i medici mi hanno salvato. So cosa significa trascorrere lunghi periodi in un letto di ospedale, per questo ora voglio tornarci da ‘supereroe’ per dare forza e conforto a chi sta ancora affrontando il suo percorso”.

Il suo tour è iniziato dalla Puglia - i primi ospedali ad ospitare lo ‘Spiderman di Carapelle’ sono stati il ‘Tatarella’ di Cerignola e l’ospedale di Barletta, cui presto seguirà il nosocomio di Andria - mentre il 23 maggio è atteso ad Alessandria (dove incontrerà proprio il medico lo operò da bambino) e Genova. “Tornare al ‘Gaslini’ sarà per me e per mia madre una grande emozione”, confessa. “Torneranno a galla tanti ricordi. Dopo quasi 20 anni tornerò in quella corsia non più da paziente, ma da supereroe”.

A seguirlo e ad incoraggiarlo nel progetto, infatti, c’è proprio sua madre, Patrizia Larossa, che ha sposato in pieno l’iniziativa e lo aiuta nell’organizzazione degli impegni e dell’agenda. Da ex paziente pediatrico, Francesco crede fermamente nella ‘terapia del sorriso’ che questi momenti possono donare: “Si crea una connessione speciale tra il supereroe e i bambini. Basta uno sguardo, un sorriso o una carezza”, racconta. “In quell’incontro c’è uno scambio: io regalo loro un sorriso e un momento di magia, loro mi donano una motivazione in più per andare avanti”.

Ad ognuno di loro poi, Francesco lascia un autografo speciale: “Mi firmo come ‘Spiderman di quartiere’, è il ricordo di un incontro speciale”. Nulla, nel suo progetto, è casuale. Nemmeno la scelta della maschera: “Quando ero piccolo mi hanno sempre travestito da uomo ragno. Crescendo mi sono identificato in Peter Parker e nella sua capacità di trasformarsi, all’occorrenza, in supereroe. Inoltre, nelle difficoltà, Spiderman ha un’ironia particolare con la quale affronta la vita e le sue battaglie: io mi sento proprio come lui”, confessa.

In attesa di essere ricevuto a San Pietro, Francesco vuole lanciare un messaggio ai tanti giovani che lottano - “affinché non perdano mai il sorriso e la speranza” - e a quelli che sprecano la loro vita: “Ogni tanto, fermatevi a pensare a chi guarda il mondo da una corsia di ospedale. Cambierà le vostre prospettive”, conclude.