Tumori e strategie di prevenzione: la strada da seguire per tenere lontana la malattia più crudele

Nell’ambito delle attività programmate per l’anno 2024 dal Comitato Salute Alto Tavoliere della Puglia che ha sede a Torremaggiore (Fg) ci sarà tra qualche giorno un importante convegno sulle strategie di prevenzione per vincere i tumori. Il convegno si svolgerà il 18 marzo 2024 alle ore 18.30 presso la Sala delle Udienze del Castello Ducale De Sangro di Torremaggiore.

A entrare nel vivo dell’argomento sarà il magistrale Prof. Francesco Schittulli, che illustrerà la strada da seguire per sconfiggere, o meglio tenere lontana,la malattia più antica e più crudele che l’uomo abbia mai conosciuto. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Torremaggiore e della Lilt – Lega Italiana Lotta ai Tumori. Previsto anche il saluto istituzionale del Sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo. Modera l’evento Michele Antonucci, giornalista e Presidente del Comitato Salute dell’Alto Tavoliere della Puglia.

Il Prof. Francesco Schittulli è specialista in Chirurgia ed in Oncologia, già Direttore della Scuola Superiore di Senologia Chirurgica, è stato anche docente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia e alla Scuola di Specializzazione in Oncologia delle Università di Bari e poi di Tor Vergata a Roma. Eletto Presidente Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, nel 2005 gli è stata conferita la Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi e dell’onorificenza di San Gregorio Magno dal Santo Padre Giovanni Paolo II.

Già componente della Commissione Oncologica Nazionale e del Consiglio Superiore di Sanità, insignito dal Capo dello Stato Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana, è stato Direttore Scientifico, Primario e Capo Dipartimento Donna all’Istituto Tumori di Bari ed attualmente è senologo-chirurgo presso la Mater Dei Hospital di Bari. Già allievo del prof. Umberto Veronesi ed autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche, ha al suo attivo circa 30.000 interventi chirurgici per patologia mammaria. Dal 2007 è Direttore Scientifico del periodico International Trends in Oncology edito a Roma; dal 2008 è altresì referente della fondazione internazionale Breast Health Institute.