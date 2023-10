Asl Foggia brinda ai 60 milioni del Pnrr: 54 interventi per case e ospedali di comunità

In Capitanata proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione di strutture Asl finanziate con i fondi Pnrr.

Complessivamente si tratta di un totale di quasi 59 milioni di euro per 54 interventi così divisi: 26 riguardanti le case di comunità e presa in carico della persona, 6 per la realizzazione delle centrali operative territoriali, sette sono relativi agli ‘Ospedali di Comunità’ finalizzati al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia, uno riguarda il miglioramento strutturale in campo di sicurezza degli edifici ospedalieri, tre fanno riferimento ad ammodernamenti tecnologici e digitalizzazione, 16 sono relativi agli ammodernamenti delle tecnologie per i tre presidi ospedalieri.

Per quanto riguarda le strutture sanitarie territoriali, queste verranno realizzate in diversi comuni che hanno messo a disposizione della Asl (tramite convenzioni) degli immobili di proprietà delle amministrazioni locali.

Nel dettaglio verrà realizzata una casa della comunità a Pietramontecorvino (322mila euro), su alcuni terreni nelle vicinanze della villa comunale di Stornarella (1.840.000 euro), al primo piano della ex scuola elementare di Biccari (1.196.000 euro), presso l’ex ospedale Sant’Antonio di Bovino (276mila euro), in un’ala dell’ex scuola media di Orsara di Puglia (517.500 euro), in un immobile di via Solferino a Peschici (391mila euro), e poi a Rocchetta Sant’Antonio (400mila euro), a San Marco in Lamis (897mila euro) e sul alcuni terreni di proprietà comunale a Troia (1.840.000 euro). A Volturino, invece, sarà costruito un ospedale di comunità grazie ad un finanziamento di 2.074.000 euro.

Inoltre sono in arrivo ulteriori fondi per l’adeguamento sismico del ‘San Camillo del Lellis’ di Manfredonia: grazie al Fondo Opere Indifferibili (F.O.I.) la Direzione della Asl avrà a disposizione non più 11 milioni e mezzo di euro, ma poco più di 13 milioni e mezzo.