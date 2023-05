Protesi esterne del capezzolo: il servizio offerto da 'Agata' alle donne operate al seno

Continua l’impegno dell’Associazione Agata nel supporto alle donne operate per tumore al seno. Sarà presentata nel corso di una conferenza stampa, che si terrà venerdì 12 maggio alle ore 10:30 presso il Punto associativo adiacente all’ingresso dell’Ambulatorio di Chirurgia Senologica, un nuovo servizio che l’Associazione offrirà gratuitamente alle pazienti del Policlinico Riuniti di Foggia.

Si tratta dell’applicazione di protesi esterne del complesso areola-capezzolo attraverso una tecnica innovativa e indolore. Le protesi sono personalizzate ed estremamente realistiche, così come previsto dal Progetto Xtrude, e sono un aiuto importante per migliorare l’aspetto estetico di questo importante elemento anatonico, simbolo di femminilità. Questa nuova opportunità, presentata a ridosso della Festa della mamma, arriva ad un anno esatto dalla donazione di un dermografo per la dermopigmentazione, sempre del complesso areolacapezzolo, che ha già consentito di attivare questo servizio all’interno dell’Ambulatorio di Chirurgia Senologica.

Entrambe le iniziative rientrano nel lavoro che l’Associazione Agata porta avanti dal 2016 per accompagnare le donne nel percorso di malattia, migliorando il loro benessere psico-fisico. La conferenza stampa sarà anche occasione per presentare il nuovo opuscolo informativo dell'associazione, ulteriore momento di diffusione e informazione sulle attività di Agata. L’Associazione Agata è presente con un punto associativo, finalizzato all’informazione, orientamento e supporto alle donne e ai caregiver, all’interno della Breaast Unit dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 'Policlinico Riuniti' di Foggia, come da convenzione n. 246 del 07/12/2021. Agata fa parte della rete di Europa Donna Italia, movimento sovranazionale cui aderiscono centinaia di associazioni per la tutela dei diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno.