Un foggiano alla 'Longevity week': Nicola Marino tra i protagonisti dell'evento dedicato all'invecchiamento sano

Quest'anno, il prestigioso Longevity Forum ha nuovamente ospitato la Longevity Week, un evento di rilievo internazionale dedicato al crescente settore della longevity medicine, quest’anno incentrato sui cinque pilastri dell’invecchiamento sano: salute, opportunità, lavoro, società e tecnologia L'evento, tenutosi a Londra, ha visto la partecipazione di eminenti figure del settore come il professor Andrew J Scott, economista e co-autore di 'The New Long Life' e 'The 100 Year Life', Peter Attia, medico e tra i massimi esperti al mondo nella medicina della longevità, ma anche billionaire come il co-fondatore del Longevity Forum, Jim Mellon e Bryan Johnson, imprenditore America noto per i suoi interventi sperimentali anti-aging. Il contributo italiano è stato marcato dalla presenza della Aeon Foundation, un'organizzazione leader nella ricerca sulla longevity medicine.

Durante l'evento, la fondazione ha tenuto un panel focalizzato sulle politiche della longevità, un ambito emergente che mira a sviluppare strategie sanitarie incentrate sull'invecchiamento in salute, anche grazie all’adozione delle più avanzate tecnologie nel settore biotech e dell’intelligenza artificiale. Tra gli ospiti illustri, vi erano Andrew Steele, scienziato e scrittore, Andrea Maier presidente Healthy Longevity Medicine Society, Antonella Santuccione, CEO di Women Brain Project, Elena Bonetti, deputata ed ex ministro, e Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto Mario Negri. I partecipanti hanno unanimemente sottolineato l'importanza e l'inevitabilità di trasformare la sanità pubblica in una sanità della prevenzione e l'urgenza di politiche audaci per promuovere questo cambio di paradigma nel settore medico.

La Aeon Foundation si impegna attivamente nella traduzione delle ultime ricerche scientifiche in politiche volte a prolungare la vita umana in salute. La fondazione affronta la sfida del divario tra aspettativa di vita e qualità della vita, un problema accentuato dall'aumento delle malattie croniche tra la popolazione anziana. La loro strategia include l'integrazione di iniziative su scala individuale, sociale e di popolazione con interventi emergenti che mirano a contrastare la multimorbilità e la fragilità legate all'età, sostenuti dalla più avanzata tecnologia moderna.

"Lo sviluppo delle politiche in materia di longevità non riguarda l'allungamento della vita ma l'aumento della qualità della vita e la creazione di un sistema equilibrato che supporti una popolazione con una demografia complessa", spiega il dr. Nicola Marino, direttore della Aeon Foundation.

La fondazione punta a un approccio interdisciplinare alla longevità sana, affiancando alla ricerca nel settore della biologica dell’invecchiamento, gli sviluppi delle biotecnologie e dell’informatica, quali algoritmi di intelligenza artificiale e dispositivi di monitoraggio in remoto per ridurre equamente il divario tra aspettativa di vita e salute. Secondo gli ultimi studi, un incremento di un anno nell'aspettativa di vita potrebbe generare benefici economici significativi, pari a 38 trilioni di dollari annui per la popolazione degli Stati Uniti.

Questo perché gli individui in salute tendono a consumare di più e a gestire attivamente il loro tempo libero, sono più inclini al lavoro e necessitano di meno risorse sanitarie. L'evento Longevity Week si è confermato come un punto di incontro fondamentale per professionisti, scienziati, policy maker e innovatori, offrendo un palcoscenico unico per la condivisione di idee e strategie rivoluzionarie per un futuro più sano e longevo.