Nasce a Foggia l'Associazione Farmacisti volontari della Protezione Civile: Ciro Nardella nominato a capo del gruppo

"Il gruppo è formato da colleghi farmacisti esperti e soprattutto, volontari di Protezione Civile, che sentono il dovere, in questo particolare momento e per il futuro, di essere a disposizione di tutta la comunità sia come cittadini che come farmacisti, in ambito sociale ed emergenziale", spiega in una nota il presidente Salvatore Alfonso Bevere

La rete di farmacisti volontari della Protezione Civile si arricchisce di un nuovo gruppo, quello della provincia di Foggia. "Il gruppo è formato da colleghi farmacisti esperti e soprattutto, volontari di Protezione Civile, che sentono il dovere, in questo particolare momento e per il futuro, di essere a disposizione di tutta la comunità sia come cittadini che come farmacisti, in ambito sociale ed emergenziale", spiega in una nota il presidente Salvatore Alfonso Bevere.

"In questi ultimi mesi, molti colleghi hanno espresso la disponibilita? a prestare il proprio operato in qualita? di Farmacisti vaccinatori. L’Associazione di Farmacisti Volontari per la Protezione Civile, in seguito alle indicazioni date dalla Fofi, si e? adoperata per fornire un significativo supporto logistico ai farmacisti che si sono iscritti e che hanno manifestato la volonta? di praticare la vaccinazione. Nella Puglia, gia? da diverso tempo, e? operativa una sezione regionale della suddetta Associazione e si segnala che, nella nostra provincia, alcuni farmacisti ne fanno gia? parte e partecipano alle varie iniziative sociali ed emergenziali. Pertanto quest'Ordine si e? adoperato per la costituzione di una sezione provinciale della citata associazione, raccogliendo le adesioni volontarie di tutti i colleghi disponibili".

A guidare la sezione provinciale sarà il dottor Ciro Nardella: "Considerando l'oramai trentennale esperienza in ambito della Protezione Civile Regionale e Nazionale del Dr. Ciro Nardella, si e? convenuto affidargli la promozione del futuro gruppo e la referenza per l’Ordine dei Farmacisti di Foggia".

Tra i primi a collaborare con il Dr. Ciro Nardella per la realizzazione del progetto e? il Dr. Leonardo Pennisi ricercatore presso il Centro Antiveleni di Puglia del AOU Policlinico Riuniti di Foggia. Hanno aderito inoltre : Dr.ssa Antonia Michela Greco, Dr. Alberto Lepore, Dr.ssa Angela Pia Biancofiore, Dr.ssa Carla Del Giudice, Dr.ssa Celeste De Leo, Dr.ssa Daniela Dell’Oro, Dr. Giuseppe Ariano, Dr. Michele Capotosto, Dr.ssa Michela Manuppelli, Dr. Leonardo Fabrizi, Dr.ssa Valeria Tricarico, Dr.ssa Marilena Urbano, Dr.ssa M.A. Gravina e figlia, Dr.ssa Rosa e Luigi Barone e dr. Leone Aurelio.

Bevere aggiunge che "sulla base delle attuali disposizioni nazionali in materia di somministrazioni dei vaccini, il gruppo dei Farmacisti Volontari di Protezione Civile della provincia di Foggia sara? presente con i propri rappresentanti negli Hub vaccinali provinciali e nelle Farmacie che daranno la disponibilita? alla vaccinazione".