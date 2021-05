Battesimo della chirurgia oncologica al 'San Francesco Hospital': eseguita resezione del colon sinistro per un tumore del retto

Eseguito lo scorso 26 aprile una resezione del colon sinistro per un tumore del retto a un paziente 84enne cardiopatico fibrillante. Il paziente ha superato brillantemente lo stress chirurgico, è in perfetta forma, si alza e deambula senza alcun sostegno ed è al momento affidato amorevolmente per le cure post-operatorie al personale medico e paramedico del San Francesco Hospital