Lutto perinatale e infantile, l'ostetrica Magistro: "È ancora un tabù, dobbiamo parlarne"

Si chiama ‘Baby loss Awareness Day’ ed è il giorno della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile. Il movimento è nato negli USA nel 1983, in Italia è arrivato nel 2007 grazie all’aps ‘CiaoLapo’: era il 15 ottobre e un piccolo gruppo di genitori si ritrovò in piazzale Michelangelo a Firenze per liberare dei palloncini in ricordo dei figli mai nati o morti prematuramente. Un lutto che ogni anno nel mondo colpisce le vite di cinque milioni di coppie.

Dal 2016 il ‘Baby loss Awareness Day’ si celebra anche a Foggia. Domenica, presso la scuola dell’infanzia ‘Le coccole’, l’Ordine provinciale delle ostetriche in collaborazione con l’associazione ‘CiaoLapo’ (fondata nel 2006 da Claudia Ravaldi e Alfredo Vannacci dopo la morte del figlio Lapo, nato senza vita a termine di gravidanza) ha regalato alla cittadinanza un momento di riflessione sul tema, ma soprattutto di condivisione delle esperienze. Un evento molto partecipato dove non c’erano solo donne, ma anche coppie, nonni e persone molto vicine a chi ha subito la perdita.

“Perché questo tipo di lutto – spiega Vanessa Magistro, presidente dell’Ordine della professione di ostetrica della provincia di Foggia – riguarda una variegata serie di situazioni, dalla coppia che ha perso il figlio in gravidanza a quella che lo ha perso appena nato, da chi non riesce ad averlo a chi ha dovuto interrompere la gravidanza. E nella nostra provincia non sono pochi ad aver affrontato questo particolare momento nella propria vita. Con loro abbiamo parlato tanto e ricordato quei piccoli che non ci sono più o che non ci sono stati”.

Sì, perché si tratta di un lutto vero e proprio che, come tale, va affrontato e rielaborato.

“Sfortunatamente è ancora un tabù sociale – evidenzia la Magistro – soprattutto quando si parla di un bambino che non è mai nato. Lo dimostra il modo di porsi nei confronti di chi ha subito la perdita: quante volte sentiamo dire ‘stai tranquilla, tanto ora ci riprovi’. E invece non è così facile rielaborare perché è al pari della perdita di una persona cara quale può essere un genitore, un fratello o una sorella. Non se ne parla mai abbastanza né in famiglia né al di fuori di essa come ad esempio nei contesti lavorativi. Immaginiamo una donna che deve tornare a lavorare dopo un lutto del genere. Non è per niente facile. Ecco perché abbiamo bisogno di momenti come questo. Anche per spiegare che c’è tutta una rete di supporto a cui rivolgersi, pure presso i consultori, e che va dai medici agli psicoterapeuti”.

Una rete che aiuta anche a “tirare fuori” quello che la perdita ha creato dentro e che varia da persona a persona, come i colori dell’arcobaleno che è stato realizzato proprio in occasione del ‘Baby loss Awareness Day’ foggiano. Merito della scrittrice e illustratrice Ilaria Terribile (autrice del libro per bambini ‘Nero a colori’ edito da 78Edizioni) che ha ascoltato le storie raccontate domenica scorsa trasformandole in colori che ha poi trasferito su un pannello.

“È stata una cosa simbolica – ci racconta Ilaria – ma molto intima e sentita. Ho cercato di tradurre in colori le emozioni e le esperienze delle persone che hanno vissuto questo momento delicato. Alla fine ne è venuto fuori un vero e proprio arcobaleno che doneremo all’associazione ‘CiaoLapo’”.

“È stata un’esperienza molto ricca – conclude – dove sono venuti fuori sentimenti forti come l’amicizia, la forza, il coraggio. Ho visto persone che si sono messe in gioco e che dopo il nero del lutto hanno colorato la loro vita facendo cose nuove, traendo il buono da una esperienza negativa, riprendendo a vivere senza però dimenticare”.