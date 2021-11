Gianmarco, il giovane medico foggiano della lotta al Covid tra i grandi del mondo al G20 di Roma: "E' stata una giornata bellissima"

Una foto che a suo modo ha fatto la storia. Medici, infermieri e operatori del 118 in posa tra premier e capi di Stato nella tradizionale foto di famiglia, durante il G20 tenutosi a Roma lo scorso weekend. Un tributo a chi, più di tutti, è stato ed è ancora impegnato in prima linea nella lotta contro un nemico invisibile, ma capace di mietere nel mondo milioni di vittime.

Lo sa bene Gianmarco Dutti, 28enne medico foggiano che, il giorno dopo la sua laurea, non avrebbe mai immaginato che il suo primo impegno da dottore sarebbe stato così probante. Lui è uno di quei neolaureati che sin dalla prima ondata si è gettato nella mischia, come medico volontario per le Uscar del Lazio, con quella sana inconsapevolezza diluita nel coraggio di chi voleva rendersi utile per la comunità.

Un anno e mezzo dopo, Gianmarco, insieme ad altri colleghi dello ‘Spallanzani’ di Roma, ha presenziato al vertice delle potenze mondiali per ricevere il convinto omaggio dei leader: “Non so chi abbia avuto questa idea, immagino sia partito tutto dalla Presidenza del Consiglio, ma è stata molto apprezzata. Erano tutti euforici, ho visto la Merkel felicissima di fare quella foto con noi. È sembrata davvero una foto di famiglia. Una bellissima giornata”, confessa a FoggiaToday il dott. Dutti.

Quando gli è stato annunciato che avrebbe dovuto presenziare al G20, aveva inizialmente creduto fosse uno scherzo: “Un primario conosciuto durante la pandemia me lo ha annunciato quasi ridendo e lì per lì non ci ho creduto minimamente. Poi, quando sono stato contattato da una collaboratrice del direttore sanitario dello ‘Spallanzani’ – il dott. Vaia – allora ho capito che non si trattava di uno scherzo, ma di un regalo del direttore. È stata una giornata molto particolare. Cinque van della presidenza del Consiglio ci hanno trasportati dallo Spallanzani alla ‘Nuvola’ (nel quartiere Eur, dove si sono svolti i lavori del G20, ndr), scortati da un’auto della polizia. Poi, tutti i controlli successivi, il rilascio del pass, mi hanno fatto comprendere l’importanza dell’evento. Cose che si sanno, ma che quando le vivi hanno un altro valore”.

Foggiano di nascita e di formazione, Dutti, dopo aver conseguito la maturità con il massimo dei voti al Liceo Scientifico ‘Marconi’, si è trasferito a Roma dove si è laureato con 110 e lode alla Università La Sapienza. Di lì a poco, la decisione di scendere in campo durante la pandemia. A coinvolgerlo è stato il dott. Pierluigi Bartoletti, vicepresidente della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale): “Io sono un corsista e a marzo diventerò medico di famiglia. L’idea iniziale era quella di potenziare l’attività di screening, a cominciare dai comuni rossi come Nerola o Campagnano. Ha chiesto un po’ in giro, e io – insieme ai miei colleghi – mi sono subito buttato. Inizialmente si trattava di un lavoro autogestito, quasi disorganizzato, ma eravamo in guerra. Poi, col passare del tempo, sono stati definiti meglio i ruoli, attraverso le Asl e con il supporto dello ‘Spallanzani’ che per noi è sempre stato un punto di riferimento. Così le funzionalità delle Uscar (le unità di assistenza domiciliare) sono state strutturate sempre meglio, soprattutto nella seconda ondata”.

Il lavoro di Dutti e dei suoi colleghi è stato duro, ma soprattutto rischioso: “Andavamo nelle case delle persone positive dove effettuavamo anche delle ecografie polmonari per comprendere se la patologia fosse in fase calante, consentendo ai pazienti di restare a casa, o se invece fosse necessario il ricovero. Grazie al supporto dello Spallanzani e del dott. Bartoletti siamo riusciti a effettuare valutazioni cliniche accurate, poi raccolte anche in un database. Certo, all’inizio la paura è stata tanta. L’entrare in contatto con un positivo con il rischio di contagiarsi e di contagiare i nostri familiari spaventava”.

Per quanto la parola fine non sia stata ancora scritta, l’attuale periodo è sicuramente meno complesso: “La vaccinazione è stata un’altra grande svolta. La loro efficacia la vediamo sul campo. Effettivamente i ricoverati sono sempre di meno, la gravità delle manifestazioni cliniche è diminuita. Anche per noi questo è stato un periodo di “rilassamento”, ma con l’avvento delle stagioni fredde i rischi aumentano”.

Anche perché, dopo un anno pressoché silente, si sta riaffacciando lo spettro dell’influenza stagionale: “Ora si parla di sindemia, ovvero la compresenza di infezione da Covid e influenza stagionale. Questo ci porta, come operatori Uscar, nuovamente ad aggiornarci, a cambiare faccia. Adesso si parla di effettuare tamponi antigenici combinati, che consentono di capire se una persona ha contratto il virus influenzale o quello Sars-Cov-2. Ci consentirà di alleggerire il lavoro dei pronto soccorso che avranno tre canali, uno per i pazienti Covid, un altro per l’influenza e un altro ancora per altre patologie. Si sta parlando di questo tipo di pre-triage, con il discorso annesso dei monoclonali che stiamo somministrando ai pazienti che rientrano nelle categorie. Ciò che caratterizza le Uscar è la loro dinamicità. Quel che stiamo facendo ora non lo facevamo prima, presto faremo cose nuove che attualmente non facciamo. Questo è molto stimolante, non si tratta di un lavoro statico e monotono".

Nel corso della prima ondata, sono tante le storie di medici e infermieri che hanno commosso l’Italia. Da Elena Pagliarini, infermiera impegnata all’ospedale di Cremona, immortalata da una collega mentre dormiva sulla scrivania al termine di un turno faticosissimo, ad Alessia Bonari, giovane infermiera il cui selfie, che la ritraeva con il volto segnato dalla mascherina dopo ore di lavoro in un reparto Covid, aveva fatto il giro del mondo. Ma sono tante le storie di medici e infermieri, impegnati per giorni nel disperato tentativo di salvare i malati gravi e, anche, nel doloroso compito di non far mancare il supporto a chi, ormai prossimo alla morte, non poteva godere del conforto dei propri cari. Per mesi sono stati gli eroi di un intero Paese. Una percezione che, però, con il passare del tempo è progressivamente sfiorita: “Con i vaccini il cambiamento si è notato. Soprattutto chi è contrario al vaccino non ci vede affatto come degli eroi, ma come coloro che iniettano questo liquido sconosciuto. Da eroi siamo diventati un’arma dello Stato. Da questo punto di vista la situazione è un po’ cambiata”, fa presente il giovane medico foggiano. Ma ci sono anche i momenti belli da raccontare: “Ieri ho fatto visita a una signora che mi ha accolto con gioia esprimendomi tanta gratitudine. E questo accade spesso. Quando invece dobbiamo vaccinare, la considerazione cambia. Ma noi fondamentalmente facciamo il nostro lavoro. Io non voglio sentirmi un eroe, ma semplicemente un medico”.

Su quale sia la risposta che si può dare a chi considera il vaccino più dannoso che utile, Gianmarco non ha dubbi: “Io mi affiderei alla scienza. Quando uno non conosce un argomento dovrebbe affidarsi a delle fonti accreditate. Io evidenzierei i dati delle terapie intensive e dei ricoverati: nelle intensive il 90% dei ricoverati sono non vaccinati, negli altri reparti siamo intorno all’80%. Basta poco per informarsi e capire che il vaccino ha dato una grossa mano. Anche in Gran Bretagna, pur raggiungendo 50mila contagi al giorno, il numero dei ricoverati è imparagonabile a quello della prima ondata. Che cosa è cambiato? Ora ci sono i vaccini e la percentuale delle persone che si ammalano gravemente è fortemente diminuita. Ma purtroppo, anche mostrando questi numeri, ti direbbero che non sono dati credibili, chissà chi li scrive”.

C’è però chi ha cambiato idea in base alla propria esperienza: “Sta succedendo sempre più spesso. Con il servizio Ares-Uscar 118 abbiamo notato che su 10 casi, nove riguardano non vaccinati e magari uno di questi finisce in ospedale. E una delle prime cose che ci dicono è “Mannaggia a me che non mi sono vaccinato”. Tutto diventa più triste quando ti trovi di fronte una mamma pentita per non aver vaccinato il figlio, ed entrambi stanno male. Per una madre la consapevolezza di aver preso una scelta sbagliata è sempre traumatica. Fortunatamente la percentuale di presenze in terapia intensiva è bassa. Tuttavia, ci sono novax che, per fortuna, hanno avuto il Covid in forma leggera, il che li convince ulteriormente che il vaccino non serva e che sia una manovra politica".

L’esperienza come medico Uscar ha sicuramente avuto un valore immenso per Gianmarco e i tanti suoi colleghi. Non solo dal punto di vista professionale: “Sicuramente mi ha forgiato dal punto di vista umano. È stata una grossa opportunità di crescita lavorativa, anche se, trattandosi di una pandemia, non possiamo di certo dire che siamo stati fortunati”.

Tuttavia, i quasi due anni da medico impegnato sul campo stanno inducendo il giovane medico foggiano a ripensare alcune scelte: “Difficile sapere che cosa fare nel futuro. La pandemia ha stravolto tutto, in primis il sistema sanitario. Se prima avevi in mente un percorso, adesso lo scenario è stato modificato. Penso che questi due anni, per le ore di lavoro svolte, equivalgano a 5-6 anni normali. Ho dedicato tanto tempo al lavoro e un po’ meno allo studio. Se prima avevo accantonato l’idea di continuare a formarmi per lavorare, adesso sento di dover tornare sui libri. Non so dire se studierò per una specializzazione o per un master, ma so che ho lavorato troppo (ride), e la teoria mi manca, anche perché il nostro è un lavoro che richiede un costante aggiornamento”.