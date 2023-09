Al don Uva screening gratuito per i malati di Alzheimer

Open day con screening gratuito in occasione della XXX Giornata Mondiale Alzheimer. È quello organizzato da Universo Salute Opera don Uva per le giornate del 21 e del 22 settembre. Previa prenotazione ai numeri 0881715614 / 715342 (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13) per i cittadini con malattia di Alzheimer sarà possibile avere una valutazione neuropsicologica: l’obiettivo è orientare la persona affetta da questa patologia e il suo careviger.

In tale occasione si potrà discutere insieme ad esperti medici e psicologi sulle difficoltà che le persone con problemi cognitivi incontrano nella vita quotidiana, valutare lo stato di salute delle attività cognitive, ricevere informazioni sull’iter diagnostico-terapeutico e sulle molteplici attività educativo-riabilitative che si realizzano nell’unità operativa di Riabilitazione Alzheimer della struttura.

L’evento, mirato a sensibilizzare la cittadinanza sul tema, è promosso dal Servizio Centralizzato di Psicologia ed è rivolto a tutte le persone del territorio che quotidianamente si relazionano con persone affette da demenza.