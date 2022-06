Covid, si svuota la Rianimazione al Riuniti: in Pneumologia e Malattie infettive l'85% dei ricoverati

Si riduce di due unità il numero delle persone positive al Covid-19 ricoverate al Policlinico Riuniti. Rispetto alla precedente rilevazione, si osserva una diversa distribuzione dei malati nei reparti. Infatti, dei 64 posti letto attualmente occupati, quasi l’85% riguardano i reparti di Malattie Infettive (40 ricoverati) e Pneumologia (14).

Scendono da 7 a 2 le presenze in Chirurgia, mentre in Ginecologia-Ostetricia si rileva una sola presenza a fronte delle 6 di una settimana fa. Invariato il dato della Psichiatria (una persona ricoverata). Rispetto al precedente report, si registrano 6 nuovi posti letto occupati in Pediatria.

Vuota nuovamente, dopo alcune settimane, la rianimazione.

È di 63 anni l’età media dei pazienti, il 52% dei quali è di sesso maschile.