Covid, impennata di ricoverati al Riuniti: pazienti raddoppiati in rianimazione

Aumentano sensibilmente i ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti. Sono 66 le presenze registrate oggi, ben 15 in più rispetto al precedente bollettino.

L'incremento dei ricoverati riguarda tutti i reparti: in Malattie Infettive sono 37 i posti letto occupati (+3 rispetto a una settimana fa), 9 quelli in pneumologia (+1), 7 in Chirurgia (+3), 6 in Ostetricia-Ginecologia (+4), 1 in Psichiatria.

Raddoppiano le presenze in terapia intensiva, dove si segnalano 6 presenze.

È di 68 anni l'età media dei pazienti, il 54% dei quali è di sesso femminile.