Covid, in lieve rialzo i ricoverati al Riuniti: 3 persone in terapia intensiva

Risale il numero dei ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti. Rispetto a una settimana fa, il numero dei pazienti è aumentato di 8 unità (da 39 a 47).

In Malattie Infettive si registra un aumento di 5 presenze (da 31 a 36), mentre si riduce (da 7 a 4 presenze) il dato della pneumologia.

Tornano a essere occupati i posti letto in Rianimazione, dove sono presenti 3 persone, 4 quelle in Chirurgia. Vuoti i reparti di Ostetricia e Psichiatria. Si segnala, infine, una presenza in Pronto soccorso.

L'età media dei ricoverati resta superiore ai 70 anni, seppur in calo rispetto a una settimana fa. Il 60% dei pazienti è di sesso maschile.