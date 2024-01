Mancano fisioterapisti, ma la graduatoria sta per scadere: "Si consenta lo scorrimento delle liste"

L'Ordine provinciale della professione sanitaria di Fisioterapista di Foggia attiva un 'alert' sulla scadenza (7 ottobre 2024) della graduatoria del concorso Asl Foggia per fisioterapisti conclusosi nell’anno 2021.

Una segnalazione inviata alla Regione Puglia sottolineando come, in Italia, il 44,9% della popolazione (ovvero più di 27 milioni di persone), necessita di interventi riabilitativi. La maggior parte di queste viene esclusa, per i motivi più disparati, dai trattamenti appropriati, con una stima di 3,6 milioni di anni di vita sana persi a causa della mancanza di riabilitazione.

"Tutti i servizi di riabilitazione della Puglia lavorano sottonumero rispetto al reale fabbisogno", spiega Giulio Conticelli presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti di Foggia, "e le varie Asl hanno manifestato disponibilità ad assumere un numero maggiore di fisioterapisti". Per questo è stato chiesto, tra gli altri, all'assessore alla sanità Rocco Palese e al direttore Dipartimento Salute e Benessere Vito Montanaro "un fattivo impegno al fine di intervenire con provvedimenti mirati e celeri atti a consentire uno scorrimento e relativo utilizzo della graduatoria, atteso che, in assenza di un chiaro intervento la graduatoria perderà di efficacia il 7 ottobre".

"Chiediamo dunque l’applicazione degli stessi provvedimenti messi in atto per lo scorrimento della graduatoria del concorso per fisioterapisti dell’Asl Bari del 2019, così da promuovere la crescita dei giovani professionisti nel nostro territorio frenando la fuga verso altre realtà e garantendo una risposta adeguata e competente alla crescente richiesta dell’utenza", conclude.