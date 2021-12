Covid, focolai in quattro strutture residenziali e semiresidenziali del Foggiano: 32 persone contagiate e altre 55 in quarantena

È di 32 positivi e altre 55 persone in quarantena, il bilancio dei focolai covid registrati nelle ultime ore in quattro strutture residenziali e semiresidenziali della provincia di Foggia. Sul caso, la Asl assicura che la situazione è sotto controllo: "Il Servizio di Igiene ha attuato tempestivamente le misure di tracciamento e sorveglianza attiva previste dai protocolli per la messa in sicurezza degli ospiti e delle strutture. È stata disposta l’effettuazione del tampone per tutti gli ospiti e gli operatori. Le persone risultate positive sono tutte, al momento, in buone condizioni di salute".

Intanto, la provincia di Foggia si avvicina al milione di somministrazioni tra prime, seconde dosi e booster. Attualmente l'88,7% degli over 12 ha ricevuto almeno una dose, mentre il 79,6% ha completato il ciclo vaccinale.

Quasi 81mila persone hanno ricevuto la dose di richiamo, di cui 12650 operatori sanitari, 3480 operatori scolastici, 1010 ospiti di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali e 603 rappresentanti delle forze del'ordine.