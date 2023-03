Graduatoria pubblicata, ma ancora nessuna assunzione: fisioterapisti foggiani preoccupati

Quale destino per i 208 fisioterapisti idonei in graduatoria? Se lo chiede il Comitato della graduatoria Asl Foggia attraverso una lettera aperta al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, all'assessore alla Sanità Rocco Palese e al Direttore del DIpartimento di Promozione della Salute Vito Montanaro.

"Siamo in un periodo critico per il Servizio Sanitario nazionale e ci troviamo in una situazione di totale oblio da parte delle istituzioni", aggiunge il Comitato, che fa riferimento alla pubblicazione della graduatoria - lo scorso 7 ottobre - in seguito alla quale non sono più giunti riscontri: "208 professionisti che hanno superato una dura procedura concorsuale durata un anno, di un concorso bandito nel lontano 2019, ed a distanza di cinque mesi nessuno ad oggi ha ancora firmato un contratto di assunzione, neanche i vincitori seppur in 27 siano stati da un mese chiamati ad effettuare le visite mediche previste dall'Asl Foggia. La graduatoria è in vigore per 24 mesi, e ne sono trascorsi già cinque. Facciamo presente che durante questi ultimi anni la Puglia, considerando il fabbisogno, ha assunto personale a tempo determinato, producendo precari che ad oggi attraverso le stabilizzazioni hanno scavalcato le graduatorie valide di quei concorsi".

"È la stessa difficoltà che hanno riscontrato i colleghi fisioterapisti della graduatoria del concorso Asl di Bari, colleghi a cui va tutta la nostra solidarietà e per i quali fortunatamente c'è stata attenzione da parte delle istituzioni, la cui graduatoria è scaduta lo scorso dicembre. Dicesi che gli idonei delle graduatorie concorsuali, non essendo vincitori ma idonei, non hanno diritto alla chiamata a tempo indeterminato, ma osserviamo che al nord, a differenza della nostra regione invece, tutte le graduatorie vengono smaltite in breve tempo attingendo anche e soprattutto dagli idonei".

"Abbiamo riscontrato in questi mesi - aggiunge il Comitato - di essere stati totalmente ignorati, tanto che nel piano di fabbisogno triennale approvato lo scorso giugno 2022 in regione Puglia, come già precedentemente sottolineato ripetutamente e in altri articoli pubblicati, era considerato lo scorrimento della graduatoria Fisioterapisti Asl Bari allora in vigore, ma non venne menzionata la graduatoria del concorso Fisioterapisti Asl Foggia, allora a concorso già concluso in attesa di pubblicazione, nè tanto meno alcun cenno è stato fatto nei piani di fabbisogno triennali approvati lo scorso dicembre 2022. A Novembre 2022, a seguito protesta del sindacato SHC, in un comunicato ufficiale dello stesso venne riportato che la Dott.ssa Caroli (Regione Puglia) accolse le richieste del sindacato e ribadì che avrebbero nei giorni a seguire deliberato un atto per il reclutamento per tutte le varie AA.SS.LL. intento a far assorbire in gran parte le categorie fisioterapisti Bari e oss “concorsone” di Foggia dalle proprie graduatorie di merito, ancora una volta ignorando completamente l' esistenza della nostra graduatoria Fisioterapisti Asl Foggia già pubblicata e in vigore, neanche perlomeno in termini di programmazione di utilizzo della stessa".

Il comitato dei fisioterapisti idonei della Asl di Foggia conclude chiedendo di conoscere le prospettive future "sollecitando lo scorrimento degli idonei nell'Asl Foggia e nelle Asl e enti sanitari Regionali, anche alla luce delle gravi carenze di personale esistenti, che spesso ancora purtroppo costringono i giovani ad andare al nord per lavorare e gli anziani per farsi curare, e alla disponibilità di fondi del Pnrr utili per il miglioramento dell' assistenza al cittadino, con una programmazione seria e certa da parte delle Spett.li Istituzioni che rispecchi la stessa serietà e lo stesso impegno da noi profuso per studio, professionalità, preparazione e valori da dedicare al Servizio Sanitario Nazionale e Regionale".

"Nessun organo istituzionale si è ancora espresso in merito. Ribadiamo che vorremmo essere figli di un dio minore".