Farmaci salvavita Hiv, cambio di rotta al Policlinico Riuniti: "Lo facciamo per i pazienti"

Il timore era quello di non potersi più permettere le cure. Voci di corridoio, infatti, volevano che il Policlinico presto non avrebbe più fornito i farmaci per il trattamento dell’infezione da Hiv a causa dei costi elevati della spesa sanitaria. Uno spauracchio che inevitabilmente ha creato panico e alimentato rabbia in chi già si immaginava alle prese con ‘viaggi della speranza’ o con l’interruzione della terapia con tutte le conseguenze del caso.

In realtà la situazione è diversa. Probabilmente c’è stato un fraintendimento nella trasmissione delle informazioni. A spiegarlo è stato il direttore sanitario del Riuniti, il dottor Leonardo Miscio, raggiunto telefonicamente da noi di Foggiatoday. “E’ vero – ha detto in premessa – è in atto un contenimento della spesa farmaceutica voluto dalla Regione Puglia, ma questo non intacca il diritto del paziente a ricevere le cure adeguate nei tempi giusti: il provvedimento non interessa i medicinali salvavita (come quelli per l’Hiv, ndr) che continueranno a non essere a carico dell’utenza”.

“Quello che cambia – ha spiegato – è che da oggi è possibile prendere i farmaci direttamente presso le Asl di residenza. E’ una decisione che vuole facilitare chi ha difficoltà a sobbarcarsi il peso di un viaggio, penso a chi vive nei centri garganici o in altra provincia e che deve raggiungere Foggia. Non si tratta di un obbligo: chi vuole potrà continuare a recarsi al Policlinico come ha sempre fatto”.

Insomma, non c’è motivo di preoccuparsi: che sia in ospedale o presso la asl del proprio comune, i farmaci salvavita per le persone positive all’Hiv potranno essere ritirati “sempre in maniera gratuita e sempre in completo anonimato”. In completo anonimato. Sì, perché uno dei punti della questione, la molla che forse ha fatto scattare il fraintendimento, è proprio questo.

Per quanto se ne parli e nonostante i passi da gigante fatti dalla ricerca, oggi c’è ancora un po’ di ansia a riguardo. Una indagine del 2022 ha, infatti, evidenziato che soltanto una persona con Hiv su due rivela la propria condizione di positività a qualcuno che non faccia parte dell’equipe sanitaria che la segue.

Colpa della paura di essere discriminati da una parte e dello stigma legato al timore della contagiosità dall’altro. Per questo l’anonimato diventa fondamentale, per i positivi all’Hiv più che per altri. E andare a ritirare i farmaci nella Asl del proprio comune di residenza (che piccolo o grande che sia ha in sé sempre un margine di ‘riconoscibilità’ dell’utente) non dà garanzia in tal senso.

Ecco, probabilmente il corto circuito nella trasmissione dell’informazione è avvenuto in questo punto: il pensiero di non essere più in quella comfort zone che è un Policlinico con la sua miriade di pazienti in transito. Tuttavia resta un dato importante: la possibilità di alleggerire il percorso sanitario c’è ed è una strada che andrebbe percorsa. Magari anche per intervenire contro lo stigma e l’auto-stigma, e invertire la rotta.