Eseguita estubazione di un neonato prematuro: l'intervento con tecnica innovativa a Foggia

Nella Terapia intensiva neonatale del Policlinico di Foggia è stata eseguita l’estubazione di un neonato prematuro - che era sottoposto a ventilazione meccanica invasiva - con il sistema innovativo Nasal Neurally Adjusted Ventilatory Assist.

Così direttore dell’Unità operativa di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale, Gianfranco Maffei:

"E' un momento cruciale nel percorso delle cure intensive. Questa estubazione è tanto più difficile quanto più lungo è stato il periodo in ventilazione meccanica. Una delle modalità più promettenti per facilitare questa transizione è il sistema Nava: una ventilazione a supporto parziale in cui il dispositivo fornisce una pressione inspiratoria proporzionale all’attività elettrica diaframmatica.

Un sondino naso-gastrico permette la ventilazione e rileva l'attività neurale del respiro con una migliore sincronizzazione macchina-neonato e quindi un miglior comfort per il paziente. Il bambino, a fine gennaio è nato prematuro a ventiquattro settimane con un peso di 780 grammi e operato per peritonite meconiale prenatale.

Dopo l’intervento il piccolo è rimasto in ventilazione meccanica invasiva per 43 giorni e una richiesta di ossigeno oscillante tra il 40 e 100 per cento. Il 18 marzo abbiamo deciso di utilizzare un ventilatore Nava, per la prima volta nel Sud Italia: dopo 15 giorni il bambino è stato posto in alti flussi a 6 litri al minuto senza ossigeno, con semplice cannula nasale. Ha ottenuto un buon recupero ponderale a oggi, con un peso di circa 1200 grammi”.

Il direttore del reparto sottolinea: "Sebbene la ventilazione invasiva sia essenziale per sostenere la respirazione dei piccoli pazienti gravemente compromessi, può anche comportare rischi significativi, tra cui danni alle vie aeree, infezioni polmonari e disfunzione respiratoria cronica conosciuta come displasia broncopolmonare. Pertanto, è fondamentale ridurre al minimo la durata della ventilazione invasiva e facilitare una transizione rapida e sicura alla respirazione spontanea”.