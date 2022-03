Esenzione ticket per reddito: rinnovi automatici dal 1 aprile 2022

Gli attestati di esenzione per reddito in scadenza il 31 marzo 2022 saranno rinnovati automaticamente. La Asl Foggia invita tutte le persone già titolari di esenzione per reddito a verificare l’avvenuto rinnovo presso il proprio medico di base oppure attraverso il servizio online di Puglia Salute ‘Visura esenzioni’. Coloro che non rientrano nell’elenco degli esenti, ma ritengono comunque di possedere i requisiti necessari, possono procedere all'autocertificazione attraverso il servizio online di Puglia Salute “Autocertificazione esenzione per reddito”. L'accesso ai servizi digitali è consentito con Spid e Cns (carta Nazionale dei Servizi). Il tutto, direttamente da casa, senza recarsi agli sportelli.

I codici per l'esenzione

E01: esenzione per visite ed esami specialistici. Ne hanno diritto le cittadine e i cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

E02: esenzione per visite ed esami specialistici. Ne hanno diritto le persone disoccupate e familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

E03: esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;

E04: esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

E94: esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico;

E95: esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

E96: esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico.

In alternativa al servizio online, sarà possibile presentarsi agli sportelli dedicati allestiti dai Distretti Socio Sanitari dell’ASL Foggia, il cui elenco è visionabile alla pagina web: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/distretti-socio-sanitari.