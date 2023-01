Foggia eccellenza d'Italia per l'Epatologia: apre la prima e unica unità operativa complessa

Parte un nuovo corso per il neonato reparto di epatologia del 'Riuniti'. Un importante polo che vede Foggia come centro per i malati di fegato

Nato durante il Covid, il reparto di epatologia del Policlinico Riuniti di Foggia a direzione universitaria, è l'unica unità operativa complessa di epatologia d'Italia - spiega il responsabile di reparto, il dottor Gaetano Serviddio. "L'obiettivo è quello di offrire un servizio ai pazienti patologici pugliesi costretti, fino a poco tempo fa, a viaggiare per tutta l'Italia per ricevere le giuste cure specialistiche".

Grande soddisfazione per il dg del Riuniti, Giuseppe Pasqualone, che vede questo reparto come l'ennesimo mattone posato per costruire un Policlinico che sia un'unica entità e non più un 'Riuniti' inteso come insieme di più singole unità. "È l'inizio di un percorso innovativo che vogliamo portare avanti anche in altri settori, come i reparti di oncologia e ginecologia, per citarne alcuni" spiega il direttore generale.