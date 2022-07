Epatiti B e C, virus pericolosi che attaccano il fegato. Il prof. Serviddio: "Si sconfiggono con screening a tutti"

Oggi ricorre la Giornata Mondiale delle Epatiti, infiammazioni del fegato derivanti, nella maggior parte dei casi, da un virus. Si distinguono in diversi tipi, dalla A alla E. Al professor Gaetano Serviddio, direttore dell'unità di epatologia del Riuniti di Foggia, abbiamo chiesto un identikit di questo virus; come si propaga, come ci si può difendere e quanto è pericoloso.