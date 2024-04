EpatIce C, il virus silente e asintomatico che può portare a gravi conseguenze: screening in Puglia fermo al palo

“Entro il 2030 dovremmo eradicare l’epatite C dal nostro Paese e dalla nostra Regione. Per farlo è necessario effettuare un test di popolazione, in grado di diagnosticare la malattia nella sua fase silente e asintomatica, per fornire le più appropriate cure ed evitare la sua degenerazione in cirrosi o tumore".

Queste le parole del consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati, dei consiglieri regionali Sergio Clemente e Ruggiero Mennea, capogruppo, e del responsabile regionale sanità Alessandro Nestola: "La situazione dello screening in Puglia è pessima, per responsabilità dei burocrati sanitari e nonostante due proroghe, ad oggi vale quella al 31 dicembre 2024, concesse per venire incontro a un gruppo di regioni ritardatarie, tra cui, appunto, la Puglia. Ci spiace leggere le giustificazioni dei burocrati sanitari, incentrate sulla condivisione del risultato con le regioni peggiori per ritardo. Se fossero manager capirebbero che la condivisione e la comparazione va realizzata con le regioni puntuali e virtuose, magari assumendo il primato e ruolo guida come di solito fa il Consiglio regionale su altre importantissime materie, come la genetica e gli screening neonatali".

AmatI incalza: "Senza screening si muore ed è già una notevole riduzione d’impegno se ci si occupa solo della popolazione 35-55 anni. Per comprendere la portata del problema, basta leggere i dati, provincia per provincia" aggiunge.

In Provincia di Bari ci sono 358.680 persone da invitare 358.680, sono stati effettuati 22.880 test senza invito, di questi 236 sono risultati positivi.

Nella Bat da invitare sono 109.888; effettuati senza invito 8.381 di cui 103 positivi. In Provincia di Brindisi sono 107.489 e i test senza invito 7.545; positivi 97. In CapItanata da Invitare 167.087; test effettuati senza invito 8.394; positivi 47. In provincia di Lecce da invitare 221.111; test effettuati senza invito 15.576 di cui 212 positivi. Nel Tarantino da invitare 165.525; test effettuati senza invito 11.878; positivi 255.

In tutta la Puglia sono 1.145.990 i soggetti che andrebbero contattati a fronte di 75.205 test effettuati e 942 pugliesi risultati positivi 942.

Eppure con deliberazione del 18 gennaio 2023, la Giunta regionale aveva approvato il ‘Piano operativo per l’eliminazione del virus Hcv nella Regione Puglia’ in attuazione del Decreto del Ministero della Salute 14 maggio 2021 con cui sono state fornite le linee di indirizzo per lo screening nazionale per l’eliminazione del virus dell’Hcv’.

Era stato costituito un gruppo di lavoro regionale coordinato dal dottor Albano, dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Regione Puglia e a cui partecipano professionisti esperti che operano nelle diverse articolazioni del Servizio Sanitario Regionale e delle università.

Il Piano operativo predisposto dalla Puglia prevede le attività di screening e l’attivazione di un Pdta per l’eradicazione dell’Hcv e intende porsi come strumento strutturale di prevenzione e, quindi, duraturo e costante anche dopo il termine della sperimentazione che sarà effettuata a livello nazionale.

La Regione Puglia aveva incaricato l’Asl di Taranto di procedere all’esecuzione di idonea procedura di gara in unione d’acquisto e con procedura di somma urgenza, quale Ente capofila in nome e per conto di tutte le Asl per la fornitura di test e sistemi diagnostici per l’attuazione del programma di screening per l’eliminazione del virus dell’Epatite C.

Secondo il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si tratta di circa 1.145.000 nati tra il 1969-1989 prevista dal decreto ministeriale quale fascia d’età.

Secondo i dati forniti dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia (anno 2021), 8.819 persone sono assistite dai 58 Servizi per le Dipendenze Patologiche (Ser.D.) delle Aziende Sanitarie Locali della Puglia. Sono invece circa 4.000 le persone presenti negli 11 Istituti penitenziari della Puglia. In dettaglio, si contano 370.817 assistiti a Bari, 229.163 a Lecce, 169.641 a Foggia, 166.330 a Taranto, 110.915 nella provincia di Barletta-Andria-Trani e 108.606 a Brindisi.