Sanguinamento critico, shock emorragico e coagulopatia: nel centro di simulazione Uni Fg si insegna cosa fare

Si è conclusa il 4 giugno la due giorni presso il centro di simulazione del Polo Biomedico 'E. Altomare' dell’Università di Foggia del corso 'Management del sanguinamento critico: shock emorragico e coagulopatia' alla presenza dei responsabili scientifici del corso, la prof.ssa Gilda Cinnella, direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione del Policlinico di Foggia, nonché professore ordinario dell’Università di Foggia, e la prof.ssa Lucia Mirabella, direttore dei corsi di simulazione SimUMed e professore Associato dell’Università di Foggia.

Del comitato organizzatore hanno fatto parte la dott.ssa Michela Rauseo, dalla prof.ssa Antonella Cotoia e dalla dott.ssa Lea Cantatore.

Il centro di simulazione a Foggia

L’Università di Foggia ha attivato da diversi anni un laboratorio di simulazione medica avanzata. Il laboratorio è costituito da 4 sale, di cui una sala plenaria, che può ospitare fino a 30-40 alunni per ogni corso, dove si svolgono le attività teoriche dei corsi ed il debriefing di fine simulazione collegata con una sala simulazione ad alta fedeltà e sala regia, dotate di telecamere con lo scopo di effettuare una diretta streaming dell’esercizio di simulazione per facilitare la partecipazione di tutto l’uditorio che sarà presente in sala plenaria.

Sono presenti inoltre altre due sale dotate di manichini e materiale per il training dei discenti per l’apprendimento delle 'technical-skills' ovvero delle abilità di tipo clinico. In queste sale sono ubicati manichini adatti all’esercitazione di procedure infermieristiche come l’incannulamento venoso, la cateterizzazione vescicale ed abilità cliniche più avanzate come accesso intraosseo, toracentesi, cricotomia d’urgenza e gestione delle vie aeree.

L'emorragia severa

L’emorragia severa è una complicanza comune a numerosi contesti clinici trauma, parto, paziente chirurgico, paziente critico - e rappresenta una delle sfide più importanti nel campo della sopravvivenza non solo per gli anestesisti-rianimatori ma per tutti i professionisti sanitari.

Un percorso di apprendimento sulla gestione dell’emorragia massiva, della coagulopatia e del perioperative bleeding, attraverso la comprensione dell’aspetto fisiopatologico della patologia e la gestione della coagulopatia che si riscontra in questi contesti clinici, aiutano il clinico nelle scelte terapeutiche mirate al fine di ridurre il sanguinamento, ottimizzare l’impiego di emocomponenti ed emoderivati e migliorare l’outcome dei pazienti.

Il corso ha affrontato, dal punto di vista teorico e pratico, situazioni di grave perdita di sangue con il corretto utilizzo della moderna tecnologia point-of care, con i sistemi di monitoraggio rapido bedside, rappresentato dai test viscoelastici, l’utilizzo corretto degli algoritmi decisionali.

E ha offerto la possibilità di lavorare su work station per apprendere il corretto utilizzo degli strumenti diagnostici e terapeutici, di discutere casi clinici hands-on e di confrontarsi con scenari clinici complessi sviluppati in simulazione ad alta fedeltà.

In questi contesti operano team multisciplinari e, pertanto, particolare attenzione viene posta non solo nei riguardi delle competenze e abilità tecniche, ma anche nei confronti delle competenze non tecniche e quindi migliorare anche nell’ambito degli aspetti del lavoro in team, della comunicazione, dell’approccio problem-solving e, infine, del necessario decision-making.