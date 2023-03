Emergenza Urgenza, la replica della Asl: "A Vieste pochi turni scoperti. Carenza di medici è un fenomeno nazionale"

"A causa della carenza cronica di medici dell’Emergenza Urgenza alcuni turni possono risultare scoperti. Si tratta, tuttavia, di episodi sporadici: nel mese di marzo, infatti, la copertura dei turni della Postazione Fissa Medicalizzata è stata del 95% (88 turni coperti su 93 totali), mentre la copertura dei turni della Postazione 118 è stata dell’86% (80 turni coperti su 93 complessivi)".

Asl Foggia fa il punto sulla emergenza di medici sul Gargano e, in particolare, nel comune di Vieste, replicando alle note diramate negli ultimi giorni da diversi esponenti politici e alla stessa segnalazione prodotta due settimane fa dal sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti: "A Vieste la rete dell’Emergenza Urgenza è costituita dalla Postazione Fissa Medicalizzata (e non un pronto soccorso come erroneamente indicato) che prevede la presenza del medico H24 per 365 giorni l’anno e dalla Postazione Medicalizzata 118. D’estate la rete è integrata da una seconda Postazione 118 dotata di infermiere e dall’Elisoccorso, di stanza a Vieste ed attivo H12 da giugno a settembre, per le necessità dell’intero Gargano. L’assistenza alla comunità e ai turisti è garantita anche dalla Continuità Assistenziale e, nei mesi estivi, dalla Guardia Medica turistica".

Asl Foggia fa sapere che il problema relativo al personale medico non riguarda solo il Gargano e la Puglia, ma riguarda l'intero Paese. Secondo i dati della Federazione Cimo-Fesmed, «tra il 2010 e il 2020, sono stati chiusi 11 ospedali e 113 pronto soccorso».

"Dall’ultimo Rapporto Sanità del Crea (Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità) emerge che in Italia mancano all'appello 30.000 medici. Secondo i dati divulgati la scorsa estate dalla Simeu (Società italiana di medicina d'emergenza urgenza), inoltre, «nei Pronto Soccorso italiani mancano circa 4.200 medici»". Circoscrivendo l'analisi alla sola Capitanata, il Piano del Fabbisogno Triennale prevede 140 medici per la rete di Emergenza Urgenza della Asl Foggia. A oggi, però, ne risultano in servizio ben 60 in meno: "Un dato che ogni anno si riduce a causa dei pensionamenti e della difficoltà a reclutare nuovo personale. A Vieste, nello specifico, sono in servizio 6 medici sui 10 previsti. Basti pensare che non è stato possibile attivare l’ultimo corso di formazione per medici dell’Emergenza Urgenza, organizzato in Capitanata, a causa del numero basso di iscritti, 5 medici (tutti già in servizio presso altre Aziende) a fronte di 30 posti disponibili".

Asl Foggia precisa che nella Direzione Strategica è attivo un tavolo permanente "che sta lavorando per trovare tutte le soluzioni utili a fronteggiare la criticità di personale medico nei servizi, anche in vista dell'imminente stagione estiva. Ogni soluzione sarà condivisa con la Regione".