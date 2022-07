Emergenza-urgenza nervo scoperto sul Gargano: "Cittadini e turisti che accogliamo non sono di serie B"

Tra le mete più ambite dai turisti, con Vieste che lo scorso anno ha fatto registrare il record di quasi un milione di presenze attestandosi in cima alla classifica delle località pugliesi più appetibili, sul fronte del servizio emergenza-urgenza, il Gargano non brilla. Anzi. A denunciare i disservizi e la carenza di personale è il consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta. “È indubbio che il Gargano sia diventato una meta ambitissima a livello internazionale, richiamando turisti da tutto il mondo durante il periodo estivo. Ed è per questo che non comprendo e non comprenderò mai come si faccia, nonostante i ripetuti appelli, a non curarsi di assicurare un servizio adeguato ed efficiente di emergenza-urgenza. Il tutto in un territorio che ha caratteristiche orografiche particolari e condizioni stradali che implicano lunghi tempi di percorrenza anche per brevi tratte"

Nella interrogazione urgente depositata dall'avvocato di Manfredonia - "per richiamare, ancora una volta, Emiliano e la Giunta regionale" - Gatta fa un elenco di criticità, a partire dalle postazioni fisse medicalizzate di Vieste e Vico del Gargano, che "per grave carenza di personale", sono aperte "solo" dalle 8 alle 20 "con tutte le immaginabili conseguenze del caso".

Analoga situazione per le ambulanze del 118: "Si riscontra, infatti, non solo la frequente assenza del medico a bordo, essenziale data la notevole distanza dai Dea, ma anche di personale infermieristico. Così, le ambulanze viaggiano sempre più frequentemente solo con l’autista ed i soccorritori a bordo"

E ancora, aggiunge il consigliere regionale, "l’automedica presente a Mattinata, che dovrebbe coprire le esigenze anche dei comuni di Manfredonia, Monte Sant'Angelo e Zapponeta, viene inviata nei fine settimana a Vieste, da cui dista oltre 40 chilometri di strade tortuose. A Vieste supporta l’unico medico disponibile nel Punto di Primo Intervento e l’ambulanza 'Victor', sprovvista di infermiere e medico. Così, stando a Vieste, in cui si rende necessaria per l'elevata pressione antropica di queste settimane, le altre aree del Gargano Sud servite durante il resto della settimana restano completamente sguarnite di mezzo di soccorso, nonostante si tratti di centri molto popolosi, ancor di più nei mesi estivi, dunque con una moltiplicazione esponenziale dei rischi a carico di chi abbia bisogno di pronto intervento" aggiunge.

Giandiego Gatta conclude: "Sono anni che la Giunta Regionale, nonostante denunce, interrogazioni, mozioni, comunicati stampa, non si occupa di garantire il servizio di emergenza-urgenza nelle località turistiche della Capitanata, e questo è inaccettabile! Nonostante la sordità assoluta del governo pugliese, non posso esimermi dal richiedere, senza sosta, un intervento in questa direzione. I nostri cittadini non sono di serie B e non lo sono nemmeno i turisti, che accogliamo con gioia, sperando che tornino da noi".